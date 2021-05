Zapowiedź konferencji 2021

Tematyka tegorocznej edycji opracowana została na podstawie rekomendacji przedstawicieli podmiotów finansujących inwestycje, promotorów inicjujących strategiczne inwestycje infrastrukturalne oraz inwestorów realizujących projekty. Dyskusje podczas konferencji dotyczyć będą trzech obszarów tematycznych. Tytuł pierwszego panelu dyskusyjnego to Zarządzanie projektem PPP w oparciu o praktyczne przykłady. Podstawową barierą już na wczesnym etapie przygotowania inwestycji są kompetencje samorządów w momencie oceny dokumentacji dotyczącej efektywności przedsięwzięcia, przygotowywanej przez doradców. W czasie konferencji przedstawimy między innymi w jaki sposób zweryfikować poprawność dokumentów. Następnie poruszone zostaną kwestie związane z przewidywaniem wielu czynników, które mogą wpłynąć na otoczenie inwestycji np. zmiany polityczne, kryzysy, zmienna stopa procentowa, brak akceptacji społecznej. Są to obszary, które należy przewidzieć i rozważyć przed podpisaniem umowy, co będziemy szczegółowo opisywać w trakcie wydarzenia. Drugim obszarem tematycznym jest bankowalność projektów, procedura instytucji finansującej i kryteria jakimi kieruje się bank przy kredytowaniu inwestycji partnerskich. Obszar ten ma istotny wpływ na realizację inwestycji, jako że stanowi główne źródło jej finansowania. Ostatnia dyskusja dotyczyć będzie pakietowego PPP, czyli tworzenia pakietów składających się z mniejszych, jednorodnych zadań, które zbiorczo stawałyby się potencjalnie interesujące dla inwestorów i instytucji finansujących. O rozwiązaniach w tych kwestiach dyskutować będą przedstawiciele samorządów, które skutecznie zrealizowały projekty oraz doradcy, inwestorzy i przedstawiciele instytucji finansujących.

Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od roku 2016. W ubiegłym roku było najchętniej wybieraną konferencją o tej tematyce w Polsce, w której wzięło udział 400 osób. Zapis konferencji w kanale YouTube został obejrzany przez 69 000 unikalnych użytkowników, którzy w znacznej większości reprezentują samorządy, ale również byli to doradcy, inwestorzy i instytucje finansowe.

Partnerstwo publiczno- prywatne jest dla firmy prywatnej szansą na przewagę konkurencyjną uzyskaną dzięki pozyskaniu stabilnego długoterminowego źródła dochodu. Korzyścią dla partnera prywatnego jest długoterminowość kontraktu PPP, który umożliwia czerpanie stabilnych korzyści finansowych nawet przez 30 lat.

