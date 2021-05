Przedstawicielka WHO: Polski rząd nie popełnił błędów w walce z koronawirusem

Polski rząd nie popełnił żadnych błędów w walce z koronawirusem, a Polska jest dobrze przygotowana do walki z COVID-19 – powiedziała we wtorek na konferencji prasowej w szpitalu w Wolicy k. Kalisza przedstawicielka WHO w Polsce dr Paloma Cuchi.