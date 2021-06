WF zamiast religii w szkole. Nowa propozycja Lewicy

We wtorek z okazji Dnia Dziecka Lewica zorganizowała konferencję prasową przy jednym z placy zabaw w Warszawie, przedstawiając pakiet ustaw, które dotyczą dzieci. Jedną z propozycji jest wprowadzenie dodatkowych zajęć z WF-u zamiast jednej lekcji religii.

– Dzisiaj posłanki i posłowie Lewicy przychodzą z prezentami legislacyjnymi. Pierwszym z nich jest projekt ustawy o dodatkowej lekcji WF-u. Nasza propozycja nie oznacza zwiększenia liczby godzin lekcyjnych, proponujemy zastąpić jedną lekcję religii dodatkową lekcją WF-u – tłumaczyła podczas konferencji Beata Maciejewska, wiceszefowa klubu Lewicy.

Maciejewska: Miejsce religii jest w kościele

Według niej "miejsce religii jest w kościele, a nie w szkole". – Natomiast miejscem WF-u jest dokładnie szkoła. W trakcie pandemii młodzi ludzie spędzili bardzo dużo czasu w domach i bardzo wielu z nich nie uczestniczyło w żadnego rodzaju zajęciach sportowych, dlatego to rozwiązanie jest niezbędne – przekonywała posłanka.

Maciejewska powołała się dane ekspertów, z których wynika, że co trzecia dziewczynka i co czwarty chłopiec cierpi dzisiaj na otyłość. – Dlatego szkoła zamiast koncentrować się na przeszłości i indoktrynacji powinna koncentrować się na zdrowiu psychicznym i fizycznym dzieci – powiedziała.

– Zgodnie z zaleceniami WHO chcemy wskazać i przypomnieć, że codziennie przez 60 minut młody człowiek powinien się ruszać, a my chcemy do tego dążyć – oświadczyła polityk Lewicy. Maciejewska dodała, że "Lewica stawia na rozwój dziecka, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów oraz na pracę w zespole".

