Koronawirus w Polsce. Uzdrowiska odwiedziło o połowę mniej pacjentów

W związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w 2020 r. wprowadzono czasowe ograniczenia wykonywania działalności leczniczej, polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji leczniczej.

Ograniczenie to obowiązywało od 14 marca do 14 czerwca 2020 r. oraz od 24 października 2020 r. do 10 marca 2021 r. Zmieniono również zasady pobytu pacjentów w uzdrowiskach – od 15 czerwca 2020 r. warunkiem rozpoczęcia leczenia był negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Uzdrowiska w pandemii

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w końcu 2020 r. funkcjonowało 260 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 427,9 tys. kuracjuszy, w tym 391,4 tys. leczonych stacjonarnie. W 35 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 36,4 tys. pacjentów.

W końcu 2020 r. działalność prowadziło 45 szpitali uzdrowiskowych (w tym 6 dla dzieci), 185 sanatoriów uzdrowiskowych (w tym 2 dla dzieci i 1 sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym), 10 przychodni i 20 zakładów przyrodoleczniczych obsługujących kompleksy uzdrowiskowe.

W szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych znajdowało się w końcu roku prawie 45 tys. łóżek (spadek o 1,0 proc. w porównaniu z 2019 r.). Na leczeniu w trybie stacjonarnym przebywało w ciągu roku 391,4 tys. pacjentów (o 50,0 proc. mniej niż w roku poprzednim).

Kobiety stanowiły 59,4 proc. leczonych stacjonarnie, natomiast osoby w wieku 65 lat i więcej – 47,3 proc. Średni czas pobytu kuracjusza w opiece stacjonarnej wyniósł 15,5 dnia.

Popularność opieki stacjonarnej

GUS podaje, że najwięcej kuracjuszy leczyło się w opiece stacjonarnej w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (107,9 tys. osób), a w dalszej kolejności kujawsko-pomorskiego (77,8 tys.) oraz dolnośląskiego (49,2 tys.). Łącznie w tych trzech województwach było przyjętych 60 proc. kuracjuszy leczonych stacjonarnie.

W skali kraju ponad 5 proc. kuracjuszy leczonych stacjonarnie stanowili cudzoziemcy. Zdecydowana większość (ponad 94 proc.) cudzoziemców przebywała w uzdrowiskach zlokalizowanych na terenach dwóch województw: zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

