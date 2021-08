Nowe informacje na temat zdrowia Piotra Semki

W rozmowie z "Super Expressem" publicysta poinformował, że prawdopodobnie "w ciągu dwóch tygodni pojedzie do ośrodka rehabilitacyjnego".

Piotr Semka opowiedział również, jak wygląda jego pobyt w warszawskim szpitalu.

– Dobrze się mną zajmują. Uratowali mi tu życie. COVID przetrwałem. Teraz walczę z dolegliwościami, które są poboczne. To trwa długo – mówił w rozmowie z "SE".

– Ta miesięczna śpiączka, która była walką o życie, tak bardzo osłabiła organizm, doprowadziła do takiego osłabienia masy mięśniowej, że muszę bardzo cierpliwie ją regenerować. Muszę ćwiczyć i odbudowywać ją – dodawał.

Ostatnie informacje o swoim zdrowiu dziennikarz przekazał na początku czerwca na Twitterze. To był jego pierwszy wpis od marca, kiedy trafił do szpitala z powodu COVID-19. "Serdecznie dziękuję za modlitwy i życzliwe słowa. Jestem w szpitalu i sporo rehabilitacji przede mną. Szczęść Boże!" – napisał wówczas Semka.

Choroba dziennikarza i reakcja Morawieckiego

Piotr Semka walczył z koronawirusem. Publicysta "Do Rzeczy" trafił do szpitala pod koniec marca. Kiedy poinformowano o chorobie dziennikarza, wpis na Facebooku zamieścił premier Mateusz Morawiecki.

"Koronawirus daje nam każdego dnia dowody, że jest bardzo groźny i nikt z nas nie powinien go lekceważyć. Właśnie dotarła do mnie informacja o tym, że pod respirator trafił jeden z najwybitniejszych dziennikarzy politycznych w Polsce, red. Piotr Semka. Panu Redaktorowi życzę dużo siły w Jego walce i przyłączam się do modlitwy, którą w intencji Jego zdrowia prowadzą Przyjaciele. Państwa również do tego zachęcam" – napisał wówczas szef rządu.

Piotr Semka jest związany z redakcją "Do Rzeczy" od 2013 roku. W 2019 roku otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Wolności i Solidarności za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w latach PRL.

