"Tym mendom należy się splunięcie w twarz". MSWiA reaguje na kolejny atak na polskie służby

Barczak zamieścił na Twitterze wpis, do którego załączył zdjęcia szefa podlaskiego oddziału SG płk. Andrzeja Jakubaszka oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi. Adwokat załączył dni nich szokujący opis.

"Wiecie, co robić, kiedy spotkacie ich na ulicy" – napisał. We wcześniejszym wpisie, tym który zawierał zdjęcie gen. Pragi, adwokat napisał, że jest on bezpośrednio odpowiedzialny za "torturowanie uchodźców" w Unsarzu Górnym.

Jego tweety doczekały się reakcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Szokujące wpisy

Jeszcze przed zapowiedzią działania ze strony ministerstwa, Barczak otrzymał wiele negatywnych komentarzy do swoich wpisów. Adwokat próbował się tłumaczyć, że nie zachęcał nikogo do fizycznej agresji na funkcjonariuszy Straży Granicznej.

"Fun fact. Wrzuciłem zdjęcia dwóch funkcjonariuszy SG odpowiedzialnych z torturowanie uchodźców i napisałem "wiecie, co robić, kiedy spotkacie ich na ulicy" uznając za jasne, że tym mendom należy się splunięcie w twarz (lub pod nogi), bo hańbią polskie państwo i polski mundur" – napisał Barczak.

Adwokat zamieścił także drugi wpis, równie szokujący, co poprzedni.

"Tymczasem prawactwo jak jeden mąż uznało, że to wezwanie do przemocy albo nawoływanie do linczu. I byłoby to zabawne, gdyby nie to, że dla tych ludzi przemoc fizyczna okazuje się domyślnym sposobem wyrażania niezadowolenia. I to jest już przerażające" – napisał.

Reakcja ministerstwa

Tłumaczenia adwokata nie przekonały ministerialnych urzędników. Maciej Wąsik, wiceszef resortu, zapowiedział podjęcie kroków prawnych przeciwko Barczakowi.

"Z polecenia Ministra @Kaminski_M_ służby prawne @MSWiA_GOV_PL przygotowują zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz nawoływania do nienawiści przez mec. Piotra Barczaka. Nie będzie pobłażania dla takich zachowań" – napisał w mediach społecznościowych.

Ataki na funkcjonariuszy

Wpis Barczaka to kolejny w ostatnich dniach szokujący przykład ataków na funkcjonariuszy polskich służb.

W poniedziałek europoseł PO Janusz Lewandowski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym domaga się "oczyszczenia munduru z PiS-u". Z kolei w niedzielę Władysław Frasyniuk na antenie TVN24 nazwał polskich żołnierzy "śmieciami".

