Konfederacja przeciwko segregacji sanitarnej. "Ten projekt mógłby uchronić uczniów"

Dziambor ostro do Biejat: Dawno takich bredni nie słyszałemPoseł Michał Urbaniak (Konfederacja) podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że pewne zapewnienia ze strony ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i też naciski ze strony ministerstwa zdrowia i szefa resortu Adama Niedzielskiego pokazują, że ciężko mówić o stabilności w polskiej szkole. "Ciężko mówić o tym, że jednak w szkole nie będzie segregacji sanitarnej – dodał poseł Konfederacji.

Według niego, w polskich szkołach dochodzi jednak do takiej segregacji. – Wystarczy, że jeden uczeń, czy jakiś pracownik szkoły może mieć zakażenie koronawirusem, by na przykład cały rocznik, kilka klas zostało przerzuconych na naukę zdalną. Co, jak wiemy już od dłuższego czasu, bardzo negatywnie wpływa na to, jak ci uczniowie są edukowani – powiedział Urbaniak.

Poseł przypomniał, że Konfederacja złożyła w Sejmie projekt ustawy "Stop Segregacji Sanitarnej". – Ten projekt mógłby uchronić polskich uczniów od tego, by byli traktowani jak ci lepsi, i ci gorsi. Nie może być takiej sytuacji w polskiej edukacji. Polska edukacja, polska szkoła ma przede wszystkim uczyć, dawać wiedzę, a nie segregować uczniów na lepszych i gorszych – podkreślił Urbaniak.

– My się na to nie zgadzamy i przypominamy pani marszałek Sejmu Elżbiecie Witek, że ten projekt czeka w zamrażarce i że w końcu powinien być procedowany w Sejmie – dodał Urbaniak.

Zdaniem szefa biura prasowego Konfederacji Tomasza Grabarczyka "szkoła ma uczyć, a nie szczepić". – I to jest podstawowa informacja, którą dzisiaj wysyłamy do rządu – zaznaczył.

Grabarczyk zaapelował, by "nie wprowadzać segregacji sanitarnej w polskich szkołach". – Apelujemy o to, by nie wysyłać uczniów na naukę zdalną. I będziemy domagać się tego już w środę na proteście "Stop Segregacji Sanitarnej", który odbędzie się na placu Trzech Krzyży pod pomnikiem Wincentego Witosa – poinformował szef biura prasowego Konfederacji.

Dodał, że protest rozpocznie się o godz. 16. – Mniej więcej wtedy, kiedy rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmu; domagamy się by była procedowana ustawa Konfederacji "Stop Segregacji Sanitarnej" i zapraszamy wszystkich na ten protest – podkreślił Grabarczyk.

Pod koniec czerwca Konfederacja złożyła w Sejmie projekt ustawy "Stop Segregacji Sanitarnej", który zakłada, by nikt nie mógł być dyskryminowany ze względu na niezaszczepienie się przeciwko COVID-19. Drugim założeniem projektu jest zakaz wprowadzania wymogu ujawniania informacji o tym, czy ktoś się zaszczepił, czy nie. – Liczymy na szybką pracę nad nim po to, by zablokować niekonstytucyjne rozwiązania – mówił wówczas poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

