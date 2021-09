TK: Rozprawa ws. wyższości prawa unijnego nad krajowym znów przerwana

Przerwa w posiedzeniu została ogłoszona do 7 października, do godz. 10. W czwartek szczegółowe pytania do stron – przedstawicieli premiera, prezydenta, Sejmu, MSZ, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich – kierowało kilku sędziów TK.

Wniosek premiera

Wniosek o zbadanie zgodności przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z polską konstytucją złożył w 2 marca bieżącego roku Mateusz Morawiecki. Chodzi przede wszystkim o zapis, który "uprawnia lub zobowiązuje krajowy organ do odstąpienia od stosowania polskiej Konstytucji, lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny".

To kolejny raz, kiedy rozprawa zostaje odłożona w czasie. Wcześniej działo się tak z powodu wyłączania z orzekania niektórych sędziów Trybunału.

Inicjatywa premiera spotkała się z krytyką ze strony Komisji Europejskiej. W czerwcu komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości w czerwcu zaapelował do polskich władz o wycofanie wniosku z Trybunału. Jego zdaniem, wniosek podważa podstawowe zasady unijnego prawa, a państwa członkowskie są zobowiązane do przestrzegania orzeczeń TSUE.

Głos w tej sprawie zabrał też w przyjętej w połowie września rezolucji Parlament Europejski. Eurodeputowani podkreślili pierwszeństwo prawa UE nad prawej krajowym, w związku z czym - podobnie jak Didier Reynders – wezwali polskiego premiera, by "nie kwestionował nadrzędności prawa UE nad ustawodawstwem krajowym i wycofał swój wniosek, który toczy się przed bezprawnym 'Trybunałem Konstytucyjnym', w sprawie kontroli konstytucyjności niektórych części traktatów UE".

