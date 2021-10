Pałac Prezydencki: Andrzej Duda spotkał się z Kamilem Bortniczukiem

"Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z posłem Kamilem Bortniczukiem, kandydatem na ministra sportu. Rozmowa odbyła się w Pałacu Prezydenckim" – komunikat o takiej treści pojawił się w środę na stronie internetowej prezydenta.

Nowy koalicjant w Zjednoczonej Prawicy

Według nieoficjalnych informacji, do jakich dotarło RMF FM, Kamil Bortniczuk z Partii Republikańskiej ma zostać ministrem sportu. Nominacja dla Bortniczuka ma być efektem nowej umowy koalicyjnej formującej Zjednoczoną Prawicę.

Po zdymisjonowaniu Jarosława Gowina ze stanowiska wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii i opuszczeniu przez Porozumienie koalicji rządzącej, Prawo i Sprawiedliwość stara się odbudować sejmową większość. Rozmowy z partią Adama Bielana oraz stowarzyszeniem Marcina Ociepy mają doprowadzić do zbudowania stabilnej przewagi w Sejmie.

Początek zmian

RMF FM ustaliło, że nowe stanowisko dla Bortniczuka to "dopiero początek zmian w gabinecie Mateusza Morawieckiego, bo zmienia się kształt całej Zjednoczonej Prawicy". Jarosław Kaczyński i Adam Bielan mają podpisać nową umowę koalicyjną w ciągu najbliższych dni. Tym samym Partia Republikańska oficjalnie wejdzie do rządu, a co za tym idzie – otrzyma także ministerialne teki.

Oprócz Bortniuczka nową funkcję w Ministerstwie Sportu ma otrzymać także Łukasz Mejza. Polityk, który jest posłem niezrzeszonym, ale wspiera w głosowaniach Prawo i Sprawiedliwości, ma zostać wiceministrem.

Sam resort sportu ma zostać odtworzony po pół roku nieistnienia. Do tej pory kwestiami związanymi ze sportem zajmował się wicepremier Piotr Gliński, który szefuje Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

