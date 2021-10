Rok od wyroku TK. Nowicka dziękuje Belgii za finansowanie Polkom aborcji

Dokładnie rok temu, 22 października 2020 r., Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. przepisów o dopuszczalności tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok już został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wywołało to natychmiastową reakcję środowisk lewicowych i feministycznych, które wyszły na ulice.

Dziś lewicowi politycy przypominają o tej rocznicy, a organizacje wspierające aborcje chwalą się tym, ile Polek skorzystało z ich "pomocy" i zdecydowało się na aborcję poza granicami naszego kraju.

"W ciągu 12 miesięcy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego Aborcja Bez Granic pomogła zrobić aborcję 34 tysiącom Polek. Kobiety zastąpiły państwo, które je zawiodło. To jest prawdziwe siostrzeństwo. Zakazy nic tu nie dadzą - aborcja była, jest i będzie." – poinformowała na Twitterze proaborcyjna działaczka Martyna Jałoszyńska.

Lewica aktywna na Twitterze

"Nieludzki tzw. wyrok TK przeciw kobietom ogłoszono rok temu. Kobiety zmuszono do rodzenia w skrajnych sytuacjach albo muszą wyjeżdżać za granicę. Zakaz aborcji nie zatrzymał aborcji. Dziękuję rządowi Belgii i ministrze ds równości Sarah Schlitz za finansowanie aborcji Polek" – napisała Wanda Nowicka.

Nawiązała tym wpisem do informacji, którą pod koniec września udostępniła Aborcja Bez Granic, że rząd Belgii postanowił ufundować Polkom aborcję. "W Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji, 27 września, minister zdrowia i wiceministra ds. równości płci, równych szans i różnorodności ogłosili, że przekażą 10 000 euro na Aborcję Bez Granic, aby wesprzeć osoby, które nie mają dostępu do aborcji w Polsce" – napisano w komunikacie opublikowanym przez organizację.

"Czerwona kartka dla Polskiego rządu"

Do ubiegłorocznego wyroku odnieśli się też inni politycy.

"W rok od skandalicznego wyroku tzw. TK‼️ Czerwona kartka dla polskiego rządu od parlamentarzystek i parlamentarzystów z Belgii, Danii, Finlandii, Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Austrii, Chorwacji, Francji, Irlandii. #NigdyNieBędzieszSzłaSama ma dzisiaj bardzo symboliczny wymiar" – komentowała z kolei Joanna Scheuring-Wielgus.

"Rok temu TK wydał wyrok na kobiety. Doprowadziło to do serii największych protestów w historii Polski. Na ulicę wyszło kilka milionów ludzi. Każda władza, która przyjdzie po PiS-ie musi pamiętać o tym, że jedyną opcją jest legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży" – apelował poseł Maciej Gdula.

