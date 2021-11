Prezydent: Imigranci, którzy przejdą granicę i potrzebują pomocy, otrzymują ją

Prezydent spotkał się z dziennikarzami na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Macedonii Północnej.

– Cieszę się, że pan sekretarz generalny jako główny przedstawiciel Sojuszu, w tak jednoznaczny sposób się na ten temat wypowiada. Zgodnie zresztą z faktami, które mają miejsce w tym regionie Europy, na wschodniej flance NATO. Podobne stanowisko w rozmowie ze mną wczoraj zajął pan prezydent Francji – przypomniał Andrzej Duda, który rozmawiał w czwartek z Emmanuelem Macronem.

Prezydent Duda: Hybrydowy atak także na NATO

– Jest faktem, że reżim białoruski podjął hybrydowy atak na granicę UE, granicę NATO. To są trzy państwa, zarówno UE, jak i państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska, Litwa i Łotwa. Dzisiaj najmocniej atakowana jest granica Polska, granica za którą my jesteśmy odpowiedzialni – mówił prezydent.

– Mamy nadzieję, że wkrótce dzięki wsparciu politycznemu społeczności europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, ten atak zostanie zakończony, władze białoruskie tego ataku na polską granicę zaprzestaną – oznajmił Andrzej Duda.

Prezydent odniósł się też do doniesień o śmierci rocznego dziecka na granicy.

– Chcę podkreślić z całą mocą. Ci spośród migrantów, którzy przejdą na stronę polską oczywiście nielegalnie – chcę to podkreślić z całej mocy, bo jeżeli przejdą przez legalne przejścia graniczne, to jest zupełnie inna sytuacja – my mówimy o przekraczaniu granicy w sposób nielegalny, a więc w miejscach gdzie jest to niedozwolone. Jeżeli przejdą polską granicę i potrzebują pomocy, otrzymują pełną pomoc pod każdym względem, zarówno pomoc humanitarną jak i pomoc w zakresie ochrony zdrowia, pomoc medyczną. Jeżeli taka pomoc jest im potrzebna, jest natychmiast udzielana – przypomniał.

Obozowiska migrantów opustoszały

W piątek rano polska policja poinformowała, że opustoszały obozowiska z ludźmi zepchniętymi na linię granicy przez służby białoruskie. "W tych miejscach jest spokojnie, ale służby polskie cały czas czuwają. Może to oznaczać, że dotychczasowe działania polskich służb na granicy są skuteczne" – stwierdzono.

W czwartek funkcjonariusze SG odnotowali 255 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Wydano 45 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. "Dwie duże grupy próbowały siłowo przekroczyć granicę - jedna liczyła 500 a druga 50 cudzoziemców. Osoby były agresywne" – poinformowała w piątek rano w mediach społecznościowych Straż Graniczna.

Kryzys na granicy

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej zaostrzyła się 8 listopada, kiedy miała miejsce najpoważniejsza próba wtargnięcia na terytorium Polski przez grupę agresywnych cudzoziemców. Od tamtej pory polscy funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i żołnierze codziennie odpierają ataki nielegalnych migrantów, których sprowadził na Białoruś reżim Łukaszenki.

Od września w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, który kończy się na początku grudnia.

Czytaj też:

Ziemkiewicz: To spójna wizja lewicowo-liberalnej opozycjiCzytaj też:

Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec o polskiej granicy