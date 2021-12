Straż Graniczna podała nowe dane. Kolejne próby nielegalnego przejścia

Polska Straż Graniczna cały czas monitoruje sytuację na pograniczy. O kolejnych próbach nielegalnej imigracji z terytorium Białorusi funkcjonariusze informują za pomocą swoich mediów społecznościowych.

Próby nielegalnego przejścia

W ciągu ostatniej doby odnotowano 43 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze Straży Granicznej w sobotę, 4 grudnia wydali siedem postanowień o opuszczenie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za pomoc migrantom zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy. W miejscowości Dubicze Cerkiewne w powiecie hajnowskim w województwie podlaskim około 30-osobowa grupa cudzoziemców próbowała siłowo forsować zasieki graniczne. Odcinek jest stale ochraniany przez patrole placówki SG. Wiadomość o zdarzeniu strażnicy podali za pośrednictwem serwisu Twitter.

twitter

Od początku 2021 roku polska Straż Graniczna odnotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy wschodniej. W listopadzie tego roku było to ok. 8,9 tys. tego typu przypadków, w październiku – 17,5 tys., we wrześniu – 7,7 tys., natomiast w sierpniu – 3,5 tys.

Od 1 grudnia b.r. do 1 marca 2022 roku na mocy rozporządzeń wydanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie Polski przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania z kilkoma wyjątkami. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

Powroty migrantów do kraju

Jak poinformował w ostatnią sobotę białoruski port lotniczy, z Mińska wyleciał kolejny lot repatriacyjny. Na pokładzie samolotu linii Iraqi Airways – narodowego przewoźnika Iraku – było 419 osób. Łącznie irackie władze miały przetransportować z Białorusi już ok. 2,6 tys. swoich obywateli.

Akcja powrotów migrantów z Białorusi do Iraku zaczęła się w połowie listopada tego roku. Władze kraju namawiały rodaków do powrotu do ojczyzny. Powstała nawet ku temu specjalna rejestracja.

Czytaj też:

Nielegalna imigracja. Zatrzymano obywateli Polski i BiałorusiCzytaj też:

Sankcje wobec Białorusi. Jest decyzja ambasadorów przy UE