"Cześć i chwała Bohaterom". Prezydent oddał hołd uczestnikom Powstania Wielkopolskiego

Powstanie wielkopolskie było zrywem niepodległościowym, o którym w poprzednich latach czasami zapominano. W ostatnich tygodniach podjęto jednak inicjatywę, która ma godnie uczcić zwycięskich uczestników narodowego zrywu. 27 grudnia, dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego, został ogłoszony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Z okazji święta Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało nagranie, na którym Mariusz Błaszczak przypomniał okoliczności wybuchu powstania i podziękował bohaterskim mieszkańcom wielkopolski.

Uroczystości w Poznaniu

Z koeli prezydent wziął udział w głównych uroczystościach rocznicowych w Poznaniu. Andrzej Duda wygłosił przemówienie oraz złożył wieniec pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

– Cześć i chwała Bohaterom powstania, które toczyło się na tym ziemiach i dzięki któremu Polska mogła stać się całością. To Waszym pradziadkom i dziadkom to zawdzięczamy – powiedział Duda.

Prezydent podkreślił, że spadkobiercy powstańców wielkopolskich mają prawo domagać się uznania dla czynów swoich przodków.

– Macie prawo do tego, by wymagać, aby cała Polska czciła Powstanie Wielkopolskie. To był społeczny zryw, który stał się zorganizowanym ruchem – powiedział Andrzej Duda. Prezydent dziękował również za zaproszenie na uroczystości.

– Dziękuję za zaproszenie na ten pierwszy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Ważne idee rodzą się często w domowych zaciszach, w sercach Polaków i tak było z tą inicjatywą – wskazał.

