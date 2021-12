Przemycali i handlowali papierosami. Jest akt oskarżenia

Akt dotyczy 25 osób, spośród których 17 miało przemycać z Białorusi papierosy oraz wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy, poprzez Kolejowe Przejście Graniczne w Terespolu, i handlować nimi na terytorium Polski.

W ramach grupy przestępczej paczki z papierosami przemycano również na teren Francji.

Grupa przestępcza

Jak ustalono, zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się przemytem wyrobów tytoniowych z Białorusi i ich dystrybucją na terenie Polski, była kierowana przez trzy osoby. W skład grupy wchodziło łącznie ośmiu członków. Grupa działa w okresie od grudnia 2018 roku do czerwca 2019 roku na terenie Terespola, Horbowa (województwo lubelskie), województwa łódzkiego oraz innych miejscowości na terenie całego kraju.

W trakcie działalności przemytniczej dokonano transakcji obejmujących ponad 250 tys. paczek papierosów zagranicznych marek. Łączna wartość rynkowa papierosów została wyceniona na kwotą powyżej 3,5 mln złotych. W wyniku przestępczego procederu doszło do narażenia na uszczuplenie Skarbu Państwa należnego podatku akcyzowego w kwocie blisko 4,5 mln złotych oraz budżetu Unii Europejskiej należności celnej w kwocie niemal 200 tys. złotych.

Fikcyjna firma

Ustalono, iż do przemytów dochodziło przy wykorzystaniu wagonów pociągów towarowych przekraczających granicę z Białorusią przez kolejowe przejścia graniczne i wiozących bloczki betonowe, w których ukrywano wyroby tytoniowe. W tym celu przestępcy założyli fikcyjną firmę, która działała jako zleceniobiorca towarów z Białorusi. Następnie, po rozładowaniu towaru na terytorium Polski, był on rozwożony do innych miejsc docelowych transportem ciężarowym.

Podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania, udziału w zorganizowanych grupach przestępczych oraz zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych.

