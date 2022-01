Budowa zapory na granicy z Białorusią ma ruszyć pod koniec stycznia

Straż Graniczna w ubiegłym tygodniu podpisała trzy umowy związane z budową zapory na granicy z Białorusią. Roboty budowlane wykonają firmy Budimex oraz konsorcjum w składzie Unibep i spółka zależna Budrex. Pierwszy z wymienionych wykonawców postawi zaporę na odcinkach o łącznej długości 105,5 km, a drugi – 80,7 km.

Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska przekazała PAP, że do końca tygodnia ma wpłynąć dokumentacja techniczna od wykonawców na pierwsze fragmenty odcinków, nie krótsze niż 5 km. – Około 25 stycznia zostaną oddane place budowy pod prowadzenie dalszych prac – poinformowała. Wtedy wykonawcy mają ruszyć z budową. Prace mają się toczyć na czterech placach budowy.

Por. Michalska zapowiedziała, że gdy budowa ruszy, Straż Graniczna na pewno zaprosi na miejsce dziennikarzy. Obecnie media mogą przebywać przy granicy w formie zorganizowanej, ponad nadzorem służb.

Gigantyczna konstrukcja

Do budowy odcinka ponad 186-kilometrowego wykorzystane zostanie blisko 41 tysięcy sztuk przęseł stalowych oraz tyle samo słupów stalowych H240. – Zastosujemy również 100 sztuk przęseł z bramkami serwisowymi, jak również zostaną wybudowane 22 bramki – przęsła z otwieranymi bramkami, które umożliwią migrację zwierzętom – powiedziała gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska. Łącznie do budowy bariery zostanie wykorzystanych ponad 50 ton stali.

Dodała: – Pomimo tego, że ustawa o zabezpieczeniu granicy państwowej zwolniła nas z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, to staraliśmy się, aby wybór wykonawców na budowę był jak najbardziej transparentny, dlatego do negocjacji, jak i do złożenia ofert, zaprosiliśmy osiem firm i oferty, które zostały wyłonione, są ofertami najtańszymi spośród wszystkich złożonych.

Czytaj też:

Migranci i służby Białorusi rzucali kamieniami i kłodami na granicy