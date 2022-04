Brytyjskie czołgi Challenger 2 trafią do Polski. W zamian Ukraina dostanie polskie T-72

Brytyjski minister obrony narodowej Ben Wallace przekazał, że Wielka Brytania ma wysłać do Polski czołgi Challenger 2. W zamian nasz kraj będzie mógł wysłać na Ukrainę maszyny T-72.

O tym, że do Polski zostanie wysłane "uzupełnienie" mówił brytyjski premier Boris Johnson podczas konferencji w Delhi. Dodatkowy sprzęt wojskowy dla Polski jest po to, by nasze wojsko mogło wysłać swoje czołgi Ukrainie. Wielka Brytania wysyła też opancerzone wozy bojowe bezpośrednio na Ukrainę. Jak donosi BBC, Ben Wallace ma wydać oświadczenie w tej sprawie.

"Putin popełnił katastrofalny błąd"

– Istnieje "realna możliwość", że rosyjskie bombardowania Ukrainy będą trwać do końca przyszłego roku, a nawet, że Rosja będzie w stanie wygrać trwającą wojnę – mówił w piątek szef brytyjskiego rządu.

Johnson zauważył, że Putin dysponuje "ogromną armią", ale jego sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ "popełnił katastrofalny błąd". – Jedyną opcją, jaką ma teraz do dyspozycji, jest kontynuowanie tego przerażającego podejścia, na czele z artylerią, by próbować skruszyć Ukraińców. Jest już bardzo blisko zdobycia przesmyka lądowego w Mariupolu – ocenił polityk. Dodał, że na tym etapie "sytuacja jest nieprzewidywalna". – Musimy być realistami w tym względzie – zaznaczył premier Wielkiej Brytanii.

Boris Johnson przekazał w Delhi, że Wielka Brytania "zwiększa wsparcie wojskowe dla Ukrainy".

Brytyjska pomoc dla Ukrainy

Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie 120 opancerzonych wozów patrolowych, w tym Mastiffa, który może być używany jako pojazd rozpoznawczy lub patrolowy. Ukraińscy żołnierze uczą się również, jak korzystać z karetki Samarytan oraz opancerzonych pojazdów zwiadowczych Sultan i Samson.

Rzecznik premiera Johnsona powiedział także, że Wielka Brytania i jej sojusznicy dostarczają ukraińskim żołnierzom nowe rodzaje sprzętu, którego ci być może wcześniej nie używali.

– Rozsądne jest, aby przeszli odpowiednie szkolenie, aby jak najlepiej z niego korzystać – powiedział.

