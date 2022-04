Lewica chce likwidacji prawa weta na forum UE

"Bezpieczna i tania energia z atomu", "Polska członkiem Prokuratury Europejskiej" oraz "Europa buduje mieszkania" – to niektóre z haseł obrazujących program Lewicy. Postulaty przedstawiali liderzy formacji Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg.

Koniec z prawem weta

Robert Biedroń zaapelował, aby dopuścić ukraińskich parlamentarzystów do uczestnictwa w Parlamencie Europejskich i nadać im status obserwatorów, aby przyspieszyć drogę Ukrainy do wejścia do struktur unijnych. – Będziemy wspierać Ukrainę w tym procesie i chcemy, by jednym z pierwszych kroków było dopuszczenie parlamentarzystów Ukrainy do uczestnictwa PE jako obserwatorów – powiedział Biedroń.

Ponadto Lewica chce likwidacji europejskiego "liberum veto", aby żaden kraj nie blokował korzystnych dla całej wspólnoty rozwiązań. Biedroń wskazał na premiera Mateusza Morawieckiego, któremu zarzucał blokowanie pakietu klimatycznego. W propozycji ugrupowania likwidacja zasady jednomyślności miałaby zostać zastąpiona wzmocnioną większością kwalifikowaną – 72 procent państw i 65 procent ludności.

Biedroń poinformował, że kolejny postulat to ustanowienie 2 maja dniem wolnym od pracy. – 2 maja obudziliśmy się w Unii Europejskiej – wskazał europoseł.

Duże wyzwanie – niezależność energetyczna

Sporo miejsca podczas konwencji poświęcono energetyce. O propozycjach Lewicy w tym zakresie mówił lider Razem Adrian Zandberg.

Miałaby powstać europejska spółdzielnia energetyczna, która po odejściu od surowców z Rosji mogłaby wspólnie kupować gaz i inne paliwa dla wszystkich krajów, a nie tylko dla najbogatszych.

– Żeby Europa trwale odzyskała bezpieczeństwo, musimy trwale odejść od paliw kopalnych. Polska powinna położyć na stole odważną propozycję - wspólne ministerstwo energetyki zawiadujące nowymi funduszami własnymi na czyste źródła energii w całej Europie – mówił. Zandberg wskazał też, że Polska powinna zaproponować, aby wydzierżawić elektrownie atomowe od Niemiec, które te chcą zamykać.

– Polska rozumie doskonale zagrożenie ze strony Putina. Powinniśmy odpowiedzieć na to współpracą w ramach UE – wspólną polityką obronnością. Musimy budować europejski przemysł zbrojeniowy, powołać europejskie wojska obronne – apelował lider Razem.

Pomoc dla uchodźców

Z kolei Włodzimierz Czarzasty zaprezentował szczegóły "Funduszu Pomocna Dłoń", który wspierałby kraje przyjmujące uchodźców z Ukrainy. Kraje te miałyby otrzymywać 500 euro miesięcznie na uchodźcę. Środki te miałyby być przeznaczane m.in. na zdrowie czy edukację.

Polityk mówił także o potrzebie powołania europejskiej służby kontrwywiadowczej, która miałaby podejmować działania kontrwywiadowczych w UE wobec agentów Rosji, którzy są aktywni np. w mediach społecznościowych.

– Będziemy więcej wiedzieli, jeżeli powstanie europejska służba kontrwywiadowcza, o tym, czy maile pomiędzy urzędnikami krążą dlatego, że inni urzędnicy je wypuszczają, bo nie lubią swoich kolegów z pracy, czy faktycznie robią to służby zagraniczne. Będziemy wiedzieli, czemu nagle wszystkie tweety antyszczepionkowe zmieniły się w tweety proputinowskie albo antyukraińskie – wyjaśnił wicemarszałek Sejm.

