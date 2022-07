Powrót COVID-19? Wkrótce spotkanie premiera z Radą Medyczną

Rzecznik rządu został zapytany w Polsat News o możliwość nawrotu pandemii COVID-19 wobec wzrastającej liczby zakażeń w Zachodniej Europie. Czy rząd jest gotowy na taki scenariusz?

– W tej chwili aktualizowane są w Ministerstwie Zdrowia plany dotyczące miejsc, w których mogłyby powstawać szpitale tymczasowe; liczę, że taki wariant nie będzie konieczny, ale trzeba to przygotować. W najbliższym czasie premier Mateusz Morawiecki spotka się z Radą Medyczną – tą szerszą, medyczno-ekonomiczną – by sprawdzić przygotowania Ministerstwa Zdrowia, które miało zrealizować na polecenie premiera – odpowiedział Piotr Müller.

Przypomniał, że jedną ze skutecznych metod zapobiegania chorobie są szczepienia. – Liczymy na to – i to jest wariant bazowy – że nie będzie potrzeby, by postępować w taki sposób, jak w poprzednich latach, żeby wprowadzać lockdowny – stwierdził.

Rzecznik rządu ocenił, że polski system ochrony zdrowia jest przygotowany na powrót COVIDu w takiej postaci jak dotychczas. – Natomiast jeżeli dojdzie do jakiejś skomplikowanej mutacji, która by zmieniała charakterystykę tej choroby, to oczywiście nikt nie odpowie w tej chwili, że mamy pełną gotowość – zaznaczył.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 30 czerwca do 6 lipca badania potwierdziły 4163 zakażenia COVID-19 – przy ok 29,7 tys. testach – w tym 556 ponownych, zmarło zaś 16 osób z COVID-19.

Popularny kraj turystyczny przywraca obowiązek noszenia maseczek

Cypr od piątku 8 lipca ponownie wprowadza obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych.

To istotna informacja dla turystów. W ostatnich latach Cypr staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem także dla turystów znad Wisły.

Wymóg wraca po nieco ponad miesiącu. Niedawno, 1 czerwca, władze zniosły bowiem obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Teraz rząd wraca do tego przepisu z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem na Wyspie Afrodyty w ostatnich dniach.

– Jeśli chcemy chronić siebie i naszych bliskich, nie mamy innego wyjścia niż nosić maseczki – powiedział minister zdrowia Michalis Hadjipantela po zakończeniu środowego posiedzenia rządu, podczas którego podjęto decyzję o przywróceniu nakazu zasłaniania nosa i ust.