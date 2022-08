Skandaliczny wpis Sikorskiego. Obraża ministra sprawiedliwości

Polityk Platformy Obywatelskiej znany jest z ostrych i często obraźliwych komentarzy.

Tym razem Radosław Sikorski po raz kolejny odniósł się do działań szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

"To, że Ziobro obsikuje nogawki lepszym od siebie to żadna nowość. Ale to, że przez niego Polska zamiast 770 zł miliardów na rozwój dostaje € mln kary dziennie woła o pomstę nie tylko do nieba" – napisał dawny współpracownik Donalda Tuska.

"Były opozycjonista nazywa żołnierzy "psami"

Minister sprawiedliwości w ostatnich dniach wywołał falę komentarzy, kiedy zabrał głos ws. Władysława Frasyniuka. Przypomnijmy, że w ostatni czwartek wrocławski sąd warunkowo umorzył sprawę Frasyniuka, oskarżonego o znieważenie żołnierzy Wojska Polskiego. Orzeczenie jest nieprawomocne. Zarówno prokuratura, jak i Frasyniuk zapowiedzieli apelacje.

22 sierpnia 2021 roku Frasyniuk był gościem programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. W rozmowie pojawił się wątek sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Były działacz opozycji antykomunistycznej przekonywał, że w tkwiących przy granicy migrantach "trzeba zobaczyć ludzi". Obraził przy tym żołnierzy Wojska Polskiego. – Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – mówił. I nazwał wojskowych "śmieciami".

Komentarz Ziobry, reakcja Frasyniuka

Jeszcze w czwartek na sprawę Frasyniuka zareagował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. "Polski Żołnierzu, pamiętaj, żaden śmieć nie jest w stanie Cię obrazić. Bronisz nas, naszych dzieci, domów, Ojczyzny. Na polskie sądy może nie masz co liczyć, ale na Polaków zawsze. Jesteśmy z Ciebie dumni. Chwała Ci, polski Żołnierzu!" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

Wypowiedź szefa resortu sprawiedliwości wywołała wiele komentarzy, w tym samego Frasyniuka.

Opozycjonista z czasów PRL w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że minister sprawiedliwości "nie jest w stanie go obrazić".

– Kiedyś premier Leszek Miller powiedział do Zbigniewa Ziobry: "Jest pan zerem". I to się powszechnie przyjęło. "Zero", czyli nic. A "zero" nie jest w stanie nikogo obrazić – podkreślił Frasyniuk i dodał: "Dlatego nie czuję się obrażony przez pana ministra. "Zero" razy pięć to nadal zero".

