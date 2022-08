Media: PiS szykuje jesienną ofensywę. Kaczyński wraca do objazdu po kraju

O planach partii rządzącej pisze "Rzeczpospolita". – Taki był plan od samego początku. Sierpień to tradycyjnie czas najmniejszego zainteresowania wyborców polityką – mówi jeden z rozmówców dziennika.

"Powrót do spotkań w terenie Kaczyńskiego będzie jednym z elementów planu na początek nowego sezonu politycznego, który jest przygotowywany obecnie na Nowogrodzkiej. W lipcu spotkania Kaczyńskiego koncentrowały uwagę opinii publicznej oraz opozycji, która uznała, że ich zawieszenie to sygnał, iż kampania wyborcza PiS nie idzie zgodnie z planem" – opisuje "Rz".

Tematy przewodnie ofensywy

"W kształtującym się politycznym planie PiS są też wydarzenia, które były zapowiadane znaczenie wcześniej, jak np. otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną oraz inauguracja Baltic Pipe. PiS – zgodnie z zapowiedziami prezesa Kaczyńskiego – wróci też na początku września do kwestii reparacji wojennych od Niemiec" – czytamy.

Sondaż: Pięć partii w Sejmie. Cztery delikatnie zyskują, jedna traci

W piątek portal wPolityce.pl opublikował wyniki najnowszego sondażu zrealizowanego przez pracownię Social Changes.

Wyniki prezentują się następująco:

Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska) – 39 proc. (2 pkt. proc. w górę)

Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) – 28 proc. (w dół o 3 pkt. proc.)

Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona, Wolnościowcy) – 9 proc. (w górę o 1 pkt. proc.)

Lewica (Nowa Lewica, Razem) – 9 proc. (plus jeden)

Polska 2050 Szymona Hołowni – 8 proc. (w górę o 1 pkt. proc.)

Jeśli zaś chodzi o poparcie dla formacji, które nie weszłyby do Sejmu, to listę otwiera PSL. Formacja kierowana przez Władysława Kosiniaka-Kamysza odnotował wynik na poziomie 4 proc. To jedno oczko mniej niż w poprzedniej ankiecie.

Tradycyjnie pod progiem znalazł się Paweł Kukiz i Jarosław Gowin. Kukiz‘15 odnotował wynik na poziomie 1 proc, a Porozumienie Jarosława Gowina – 0 proc. Głos na "inne ugrupowania" także wskazało w ankiecie 1 proc. pytanych. 2 proc. pytanych wskazało inne ugrupowania.

Czytaj też:

"Poszedłbym nawet do piekła". Tusk tłumaczy się z medialnej wpadki