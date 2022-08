Morawiecki do samorządowców: Mam nadzieję, że państwo to dostrzegacie

W piątek szef rządu spotkał się w Jasienicy Rosielnej z samorządowcami. Mateusz Morawiecki poinformował o nowym projekcie ustawy przyjętym przez rząd, która znacząco wzmocni finansowo lokalne władze. Polityk podkreślał także, że kierowany przez niego gabinet znacznie zwiększył pulę środków dla samorządów.

Współpraca

Morawiecki powiedział, że rząd i samorząd powinny "ręka w rękę" współpracować przy rozwiązywaniu problemów obywateli. Podkreślił, że temu służy polityka Zjednoczonej Prawicy. Dodał także, że nie wszystkim podoba się dobra współpraca na linii władza centralna - lokalna.

– Wiem, że niektórzy starali się wbić klin między rząd a samorząd, ale myślę, że w ślad za naszymi obietnicami, w ślad za naszymi przedstawianymi przez nas obietnicami idą nasze czyny i że państwo to dostrzegacie – powiedział premier zwracając się do samorządowców.

Morawiecki powiedział, że obecne inwestycje rządowe dla samorządów są "5 do 10 razy większe w zależności od lat, niż w czasach naszych przeciwników".

– To 500 do 1000 procent wyższe rocznie inwestycje. Tyle z rządu przeznaczamy środków, naszych rządowych, polskich na realizację waszych marzeń, na to, żeby dzieci bezpieczniej mogły pójść do szkoły chodnikiem, a nie poboczem jakiejś wąskiej drogi – dodał.

Nowe rozwiązania

Szef rządu poinformował także o nowym projekcie ustawy, która przekaże władzom lokalnym jeszcze większe środki na rozwój infrastruktury.

– Obok tych wydatków inwestycyjnych bardzo ważne dla was są wydatki bieżące. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę, która będzie procedowana w najbliższym czasie w parlamencie, która przeznacza 13,7 miliarda złotych na wsparcie, na elastyczne wsparcie samorządów we wszystkich tych wydatkach, których potrzebujecie – przekazał premier.

