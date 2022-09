Zełenski ze szczególnym wyróżnieniem. "Co przemoc obca wzięła, szablą odbierzemy"

W środę wieczorem odbyła się druga gala podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w trakcie której wyróżnienie "Człowiek Roku" otrzymał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

– Panie prezydencie, Karpacz to małe miasto, ale Forum Ekonomiczne to wielka impreza i ma swoje nagrody. A tę wyjątkową nagrodę w tym roku mogła otrzymać tylko jedna osoba. Panie prezydencie, to pan jest Człowiekiem Roku. Liczymy, że nasza nagroda zapoczątkuje inne ważne nagrody dla pana – mówił wygłaszający laudację marszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Zwarycz: Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina

W imieniu prezydenta Zełenskiego wyróżnienie odebrał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

– Jestem bardzo wzruszony, odbierając tę nagrodę w imieniu pana prezydenta. Wiem, że jest to wyróżnienie także dla nardu ukraińskiego, dla dzielnych żołnierzy, którzy także z polską bronią, walczą o to, co jest dla nas najważniejsze: o naszą wolność, suwerenność, niepodległość – mówił ukraiński dyplomata.

– I wierzę w to, że zwyciężymy. To, co przemoc obca wzięła, szablą odbierzemy! – dodał Zwarycz, nawiązują do słów polskiego hymnu.

– Bardzo dziękuję Polsce za dostarczenie nam tych szabel. Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina! – podkreślił ambasador.

Zełenski: Najgorszy scenariusz stał się możliwy

Tymczasem prezydent Zełenski w wygłoszonym w poniedziałek późnym wieczorem wystąpieniu przekazał, że ostatnia linia elektroenergetyczna łącząca zaporoską elektrownię z systemem energetycznym Ukrainy została uszkodzona w wyniku kolejnego rosyjskiego ostrzału.

– Znowu z powodu rosyjskiej prowokacji zakład w Zaporożu jest o krok od katastrofy jądrowej – stwierdził. Jak dodał, Rosja to państwo terrorystyczne, które nie dba o to, co mówi MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej).

– Rosja jest zainteresowana jedynie utrzymaniem najgorszej sytuacji przez jak najdłuższy czas – podkreślił Zełenski.

