Ruszają konsultacje z samorządowcami dot. Centralnego Rejestru Wyborców

Według wtorkowego komunikatu Wydziału Promocji Polityki Cyfrowej KPRM, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów skierowała do roboczych konsultacji z przedstawicielami samorządu terytorialnego, za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przewidujący utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców.

Centralny Rejestr Wyborców ma zastąpić rozproszone rejestry wyborców wykorzystywane do sporządzania spisów wyborców na wybory powszechne oraz uprościć lub zlikwidować znaczną część czynności urzędników wyborczych.

Rejestry wyborców

Brak wymiany danych między rozproszonymi rejestrami wyborców ma skutkować brakiem możliwości szybkiej zmiany miejsca głosowania. Taki wniosek wymaga współdziałania dwóch samorządów i wymiany informacji między nimi. Ze względu na czasochłonność procesu oraz spiętrzenie wniosków, przed wyborami w latach ubiegłych występowało wysokie ryzyko nie rozpatrzenia wszystkich wniosków obywateli o dopisanie do spisów wyborców na czas głosowania, aby umożliwić im głosowanie we wskazanym miejscu. Zameldowanie na pobyt stały lub dopisanie do obwodu głosowania będzie skutkowało ujęciem w spisie wyborców w danym obwodzie i automatycznym wykreśleniem z dotychczasowego obwodu głosowania. Poza miejscem zamieszkania będzie można uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Jak podała we wtorek PAP MediaRoom, każdy wyborca w łatwy sposób będzie mógł sprawdzić online, w którym obwodzie głosowania i w którym lokalu wyborczym może zrealizować swoje prawo wyborcze. Projekt ustawy jest efektem ponad rocznej pracy urzędników KPRM, Krajowego Biura Wyborczego i analityków Centralnego Ośrodka Informatyki. Projekt ustawy ma stworzyć podstawy prawne do prowadzenia projektu i przetwarzania danych osobowych.

