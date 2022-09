Nieoficjalnie: W piątek spotkanie kierownictwa PiS

Informację nieoficjalnie przekazało w czwartek, 29 września Polskie Radio 24. Zdaniem dziennikarzy, kierownictwo PiS będzie dyskutować o bieżącej sytuacji politycznej w kraju i na świecie.

"W agendzie spotkania mają znaleźć się takie tematy jak wojna na Ukrainie, sytuacja na rynku energii oraz plany obozu władzy na najbliższy tydzień" – czytamy.

Prezydium komitetu politycznego PiS

Prezydium komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości tworzą: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wiceszefowie partii – Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Joachim Brudziński i Antoni Macierewicz, sekretarz generalny formacji Krzysztof Sobolewski oraz szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Jak dowiedziało się od swoich anonimowych informatorów Polskie Radio 24, piątkowe posiedzenie prezydium partii nie będzie poświęcone zmianom w rządzie Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Nie wyklucza się jednak, że ten temat pojawi się w dyskusji polityków, jeżeli tylko zostanie podniesiony przez któregoś z członków kierownictwa PiS.

Zmiana premiera?

Od kilku dni media spekulują, że lada dzień władze Prawa i Sprawiedliwości zdecydują o zmianie na stanowisku premiera. Ewentualnym kandydatem na nowego szefa rządu miałaby być obecna marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jednak najnowsze doniesienia wskazują, iż Mateusz Morawiecki pozostanie na swoim stanowisku.

Co ciekawe, dziennikarze portalu i.pl ustalili, że Paweł Kukiz pomógł zachować fotel premiera Morawieckiemu. W tej kwestii kluczowe miały być cztery głosy, które w Sejmie ma koło poselskie Kukiz'15 – Demokracja Bezpośrednia. Sam Kukiz, zapytany wprost o to, czy to prawda, iż dzięki niemu Morawiecki zachował funkcję szefa rządu, odpowiedział, że twierdzenie, jakoby ocalił premiera, "to nadużycie".

Czytaj też:

"Proszę przyjść do Sejmu w jednym bucie". Poseł komentuje "radę" Kaczyńskiego dla PolakówCzytaj też:

Koniec współpracy Kukiza z PiS-em? "Kończy się wspólne głosowanie"