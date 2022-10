Prezydent Duda: Popieramy aspiracje Czarnogóry do UE

Do spotkania obu polityków doszło w Belwederze. Duda i Djukanowić rozmawiali m.in. o wojnie na Ukrainie, bezpieczeństwie militarnym i energetycznym, a także wsparciu dla unijnych aspiracji Czarnogóry.

Prezydent Polski zadeklarował, że w pełni popiera dążenie Czarnogóry do wstąpienia do Unii Europejskiej. Andrzej Duda ma podjąć także aktywne działania w celu włączenia Podgoricy we współpracę w ramach inicjatywy Trójmorza.

– Zaproponuję naszym współpracownikom i sojusznikom w ramach inicjatywy Trójmorza w naszej części Europy, aby w najbliższej przyszłości Czarnogóra mogła uzyskać w ramach współpracy Trójmorza ten sam status, którym dzisiaj cieszy się Ukraina – powiedział polski prezydent podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Czarnogóry.

Pokój na Bałkanach

Andrzej Duda powiedział, że podczas rozmowy z prezydentem Czarnogóry padła ważna kwestia zapewnienia bezpieczeństwa na Bałkanach. W tym celu potrzebne jest wsparcie międzynarodowe oraz kontynuacja misji pokojowych w Kosowie i w Bośni, w której biorą udział także polscy żołnierze.

– To powinno być wywalczone na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby ten mandat dla tych obu misji był przedłużony, aby też i pilnować bardzo tego regionu, gdzie rozprzestrzeniają się wpływy rosyjskie – powiedział prezydent Polski.

Duda podkreślił, że "jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę i zaraz po jej rozpoczęciu także i nasi eksperci mówili wyraźnie, że spodziewają się tego, że Rosja doprowadzi do wojny i wskazywali wtedy dwa kierunki".

– Będzie to rosyjska napaść na Ukrainę, która dzisiaj wiemy, że jest faktem, albo że będzie to wojna, do której Rosja doprowadzi, do jej wybuchu na Bałkanach swoimi wpływami, różnymi swoimi działaniami. To niebezpieczeństwo cały czas pozostaje aktualne – wyjaśnił prezydent Polski.

