Pożar w siedzibie komendy wojewódzkiej policji. Ewakuowanych zostało 170 osób

Pożar już został ugaszony, ale na miejscu wciąż pracuje 13 zastępów straży pożarnej – podał portal tvn24.pl. Co najważniejsze, nikt nie został poszkodowany.

Zgodnie z relacjami, ogień pojawił się tuż przed godz. 14:00. Najprawdopodobniej zapalił się sufit w pomieszczeniu piwnicznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Pożar w komendzie

– Przed godz. 14:00 wpłynęło do nas zgłoszenie o pożarze w pomieszczeniu piwnicznym w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po przyjeździe na miejsce, strażacy potwierdzili, że pali się jedno z pomieszczeń. W tej chwili pożar jest ugaszony całkowicie, trwa oddymianie budynku oraz wykonywanie pomiarów na obecność gazów pożarowych – powiedział starszy kapitan Tomasz Szwajnos, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

– Na miejscu cały czas pracuje 13 zastępów straży pożarnej. Nasze działania mogą potrwać jeszcze dwie – trzy godziny. Łącznie z budynku ewakuowało się 170 osób. Nie ma osób poszkodowanych – poinformował przedstawiciel straży.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru – przekazał portal tvn24.pl.

Wybuch granatnika

Od kilku dni głośnym tematem w Polsce są zdarzenia z innej policyjnej siedziby – Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę doszło do wybuchu pocisku z granatnika, który w swoim gabinecie trzymał Komendant Główny Policji. Sprzęt przywieziono z Ukrainy jako prezent. Nie został on jednak poddany kontroli granicznej.

Po opuszczeniu szpitala, szef Polskiej Policji generał Jarosław Szymczyk przyznał, że do wybuchu doszło w momencie, gdy przestawiał granatnik z miejsca na miejsce. Według zapewnień Ukraińców, granatniki przeciwpancerne miały być zużyte, a tym samym nie powinny stanowić zagrożenia.

