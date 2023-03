PiS rusza w Polskę. Co z Kaczyńskim?

– W piątek Prawo i Sprawiedliwość rusza w wielką trasę programową.Dziesiątki spotkań, duża intensywność i rozmowy z Polakami Jarosława Kaczyńskiego i wielu polityków PiS. Już w ten weekend z wyborcami spotkają się premier Mateusz Morawiecki, była premier, europoseł Beata Szydło i kilkudziesięciu innych polityków PiS. Wszystko pod hasłem „Przyszłość to Polska” – przekazał rzecznik formacji Rafał Bochenek.

Do Świąt Wielkanocnych jest zaplanowanych kilkaset spotkań z obywatelami. Ma w nich uczestniczyć m.in. prezes formacji Jarosław Kaczyński.

Polityk dodaje, że program PiS powstaje w wyniku spotkań i konsultacji z Polakami. Dlatego też politycy zamierzają odwiedzić każdy zakątek Polski.

Bochenek dodaje, że dla Europy nastał ciężki czas i dlatego politycy PiS ruszają w kraj, aby dowiedzieć się, jak zdaniem Polaków ma wyglądać państwo polskie.

Stawka wyborów

Jarosław Kaczyński stwierdził niedawno, że stawką najbliższych wyborów będzie "utrzymanie obecnej linii w polityce zagranicznej i obronnej".

Jego zdaniem tylko obóz Zjednoczonej Prawicy jest w stanie w tych trudnych czasach zapewnić bezpieczeństwo ojczyźnie. "Tylko my jesteśmy gwarancją, że Polska armia będzie stawała się coraz silniejsza, a Polska polityka zagraniczna będzie jednoznacznie i z pełną determinacją wspierać na arenie międzynarodowej sprawę ukraińską, a szerzej sprawę zwycięstwa wolności nad despotyzmem" – tłumaczył polityk.

Kaczyński z jednej strony podkreśla, że "jeśliby w zwięzłej formule podsumować ponad siedmioletni czas naszych rządów, to trzeba by powiedzieć tak: idziemy w zdecydowanie właściwym kierunku", a jednocześnie przyznaje się do błędów popełnionych przez władzę.

Kto wygra wybory? Zobaczy wyniki sondażu dla DoRzeczy.pl

Jak wynika natomiast z najnowszego sondażu dla portalu DoRzeczy.pl, Zjednoczona Prawica Jarosława Kaczyńskiego nie może w tej chwili liczyć na samodzielne rządy. Obóz rządzący (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) może liczyć na 37,5 proc. głosów (spadek w porównaniu do badania pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, z 9-10 lutego o 0,2 pkt proc.).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z 29,9 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.), a podium zamyka Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 9,1 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt proc.).

