Media o broni za paskiem ministra sprawiedliwości. Ziobro: Mam uprawnienia

W poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro odwiedził Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu (woj. łódzkie).

– Agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak ważna jest suwerenność energetyczna. Warunkiem bezpieczeństwa energetycznego Polski i skutecznego rozwoju naszego kraju jest tani prąd z węgla brunatnego i kamiennego – tłumaczył w trakcie konferencji prasowej, podczas wizyty w Bełchatowie, minister.

Emocje wokół broni ministra sprawiedliwości

Zainteresowanie mediów wzbudziła jednak nie wypowiedź ministra Ziobry, ale broń, którą trzymał za paskiem od spodni.

"Gdy składał wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych, za paskiem jego spodni można było zobaczyć przedmiot przypominający broń" – relacjonował serwis TVN24, a fragment nagrania na którym widać broń powtarzano na antenie stacji.

Wątpliwości dotyczące broni rozwiał sam szef resortu sprawiedliwości, który potwierdził, że miał przy sobie broń. Jak podaje "Super Express" chodzi o pistolet typu Glock.

W rozmowie z dziennikiem Ziobro poinformował, że zgodnie z przepisami nie mógł zostawić broni w samochodzie. – Mam uprawnienia na broń, w tym do celów sportowych. Od kilku lat dla sportu i rekreacji strzelam w weekendy na strzelnicy. Dlatego wracając po weekendzie do Warszawy – gdzie broń na co dzień przechowuję – miałem ją ze sobą – tłumaczył polityk, odpowiadając na pytania "SE".

– Na konferencji w Bełchatowie zatrzymałem się w drodze do stolicy. Zgodnie z przepisami nie mogłem jej pozostawić w samochodzie – dodaje minister sprawiedliwości.

– Polecam strzelectwo, bardzo dobrze relaksuje, a ponadto sport ten uczy odpowiedzialności – dodał szef resortu w rozmowie z "SE".

