Opozycja bez lustra

Wyniki tego sondażu są dramatycznym zaskoczeniem. Kto wie, czy nie ostatnim związkiem alarmowym dla demokratów [...]. To nie jest sondaż zamówiony przez jakąkolwiek partię i za pieniądze partii. To sondaż wymyślony i sfinansowany przez obywateli i dla obywateli. Ma dać odpowiedź na pytanie: Czy uda się pokonać PiS, jeśli demokraci pójdą do wyborów z czterech list, z trzech list, dwóch lub jednej wspólnej. Drodzy państwo, mamy już te wyniki. Ogłosimy je w »Wyborczej« w poniedziałek rano. Teraz trwa ich intensywna analiza z podziałem na grupy wiekowe, deklarowaną frekwencję, preferencje polityczne i mandaty w przyszłym Sejmie. Ten sondaż miał być z założenia obywatelską presją na demokratycznych liderów o wspólnym działaniu na rzecz wspólnego dobra [...]. Jedno jest pewne. Żaden z liderów opozycji nie będzie już mógł nigdy powiedzieć, że nie wiedział, co się stanie, czy że się »nie spodziewał«”.

Ta gromka zapowiedź specsondażu na łamach „Gazety Wyborczej” w sobotę 17 marca już brzmiała dość dziwnie. Bo oto wicenaczelny gazety z jednej strony zapewniał, że sondaż jest pozapartyjny i ma pokazać obiektywny stan rzeczywistości, z drugiej strony bez zmieszania ujawniał, że badanie ma być „z założenia obywatelską presją na liderów partii opozycyjnych o wspólne działanie”. Nic dziwnego, że już po sobotnich zapowiedziach można było podejrzewać, iż sondaż będzie do bólu przewidywalny – ogłosi niezbędność startu wszystkich partii opozycyjnych z jednej listy pod wodzą Donalda Tuska. Dziwnym trafem tego samego dnia lider PO, przebywając na Górnym Śląsku, wystosował groźbę wobec liderów partii opozycyjnych, które chcą iść osobno poza jego listą, że zostaną srogo ukarani przez wyborców za swój egoizm.

Kreatywny sondaż

Gdy w poniedziałek wśród ogromnych fanfar „Gazeta Wyborcza” ogłosiła swój sondaż, zaskoczenia nie było. Okazało się, że za składki od zwykłych wyborców opozycji zebrane przez obywatelską Fundację Forum Długiego Stołu przetestowano cztery warianty startu partii opozycyjnych w wyborach.