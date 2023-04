Zełenski w Warszawie. Oficjalne powitanie prezydenta Ukrainy

twitter

O godzinie 11, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, Wołodymyra Zełenskiego i jego żonę przywitał prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Po oficjalnym powitaniu odbędą się krótkie rozmowy między przywódcami i debata gospodarcza firm polskich i ukraińskich.

Po zakończeniu rozmów planowana jest wspólna konferencja prasowa prezydentów.

Następnie Zełenski uda się do Kancelarii Premiera, gdzie ma spotkać się z szefem polskiego rządu – Mateuszem Morawieckim. – – Na pewno będziemy poruszali temat zboża ukraińskiego i różnych artykułów rolnych. Chcemy, aby jakikolwiek handel z Ukrainą nie destabilizował naszego rynku. To jest na pewno temat bardzo ważny dla nas, dla Polaków – mówił premier, pytany we wtorek o temat rozmów z ukraińskim przywódcą.

Wraz z Zełenskim do Warszawy ma przyjechać kilku ministrów, którzy będą rozmawiać m.in. o kwestii uwzględnienia polskich przedsiębiorców przy odbudowie Ukrainy. Całość zwieńczona zostanie podpisaniem porozumienia o formalnym uwzględnieniu polskich przedsiębiorców przy odbudowie Ukrainy. Ma powstać cały mechanizm współpracy – podaje RMF FM.

O godzinie 18 na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się spotkanie prezydentów Dudy i Zełenskiego z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w Polsce.

Polskie firmy pomogą w odbudowie Ukrainy

Podczas dzisiejszej wizyty prezydenta Zełenskiego mają zostać podpisane dwa dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy. Informację przekazał w mediach społecznościowych minister w KPRM Michał Dworczyk.

"W trakcie spotkania premier Morawiecki podpisze z prezydentem Zełenskim dokument dotyczący zakupu polskiego sprzętu wojskowego przez Ukrainę. Równolegle zostaną podpisane dwa dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy oraz wzmocnienia współpracy między dwiema strategicznymi firmami z Polski i Ukrainy" - napisał Michał Dworczyk na Twitterze.

Jak informowało RMF FM, ma powstać cały mechanizm współpracy.

