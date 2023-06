Atak nożownika na furgonetkę Fundacji Pro – Prawo do Życia

Fundacja Pro – Prawo do Życia opublikowała wizerunek sprawcy oraz nagranie ze zdarzenia, prosząc o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny.

– Mężczyzna na rowerze zajechał mi drogę, gdy stałem na światłach, po czym wyjął duży nóż i ruszył w moim kierunku. Myślałem, że będzie próbował zaatakować mnie w szoferce, do czego dochodziło już w przeszłości w trakcie napadów na mnie. Tym razem jednak napastnik nie próbował wedrzeć się do środka pojazdu, ale z rozmachem rozpruł nożem przednią oponę naszego auta, po czym uciekł – relacjonuje wolontariusz fundacji i kierowca furgonetki Jan Bienias.

Kolejny napad na furgonetkę

Fundacja Pro – Prawo do Życia poinformowała w czwartkowym komunikacie, że to już kolejny napad na furgonetkę. – Zaledwie tydzień temu inny agresor przebił oponę naszej furgonetki nożem, po czym również uciekł z miejsca zdarzenia. Niedługo potem ktoś rzucił ciężką kostką brukową w furgonetkę w trakcie jazdy. Wielki kamień z dużą siłą odbił się od naszego pojazdu. To czysty bandytyzm i wandalizm. Kostka brukowa mogła trafić w głowę przechodnia na chodniku lub jakiś inny samochód przejeżdżający obok – powiedział Jan Bienias.

"Kolejne ataki i napady to konsekwencja medialnej propagandy, w ramach której aktywiści radykalnej lewicy wzywają do przemocy" – czytamy w oświadczeniu fundacji, która – jako organizacja pozarządowa – skupia się na pokazywaniu prawdy o aborcji w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, np. na ulicach polskich miast, w mediach i internecie. Wolontariusze fundacji działają w kilkudziesięciu miastach Polski, na co dzień organizując pikiety i wystawy antyaborcyjne. Fundacja podejmuje także inne aktywności związane z ochroną dzieci, m.in. angażując się w inicjatywy antydeprawacyjne.

Wyrok ws. zniszczenia furgonetki pro-life. Wśród skazanych jest "Margot"