Morawiecki na Ukrainie. Oddał hołd ofiarom Wołynia

Szef polskiego rządu przyjechał do Ostrówek w piątek o świcie. Towarzyszył mu dr Leon Popek, jeden z polskich potomków mieszkańców tej miejscowości, który zajmuje się badaniem rzezi wołyńskiej.

Polityk i historyk wkopali tam drewniany krzyż – w miejscu, gdzie dawniej stał krzyż przydrożny. Następnie Morawiecki pomodlił się przed nim i zapalił znicz przed figurą Matki Boskiej, znajdującej się obok dawnej lokalizacji kościoła.

Premier przybył również na cmentarz, gdzie spoczywają ofiary Wołynia. Złożył tam wieniec przed pomnikiem poświęconym ich pamięci.

Co wydarzyło się w Ostrówkach?

30 sierpnia 1943 r. wsie Ostrówki i pobliska Wola Ostrowiecka zostały zaatakowane przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i miejscowych ukraińskich cywili. We wsiach doszło do masakry polskiej ludności cywilnej. W Ostrówkach śmierć poniosły co najmniej 474 osoby, w tym 145 mężczyzn, 125 kobiet i 204 dzieci.

Od 1992 r. prowadzone są ekshumacje szczątków ofiar zbrodni. W 2011 r. na cmentarzu w Ostrówkach wzniesiono pomnik.

Zbrodnia wołyńska. Zbliża się 80. rocznica krwawej niedzieli

Według IPN zbrodnia wołyńska to antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy).

Czas trwania zbrodni wołyńskiej to lata 1943-1945. Sprawcy rzezi – Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) – we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem "akcji antypolskiej".

Punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej stanowiła tzw. krwawa niedziela, 11 lipca 1943 r., gdy oddziały UPA zaatakowały niemal 100 polskich miejscowości. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń.

Uchwałą z dnia 22 lipca 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

