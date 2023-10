Rozpoczęły się wybory i referendum. Jak oddać ważny głos?

Do lokalu wyborczego zabierz dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Jeśli jesteś w spisie wyborców, otrzymasz trzy karty do głosowania. Każda z nich powinna być ostemplowana pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej. Dodatkowo karta do Sejmu i karta do Senatu powinna mieć wydrukowany odcisk Okręgowej Komisji Wyborczej, a karta do referendum – odcisk Państwowej Komisji Wyborczej.

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu

Karta do głosowania w wyborach do Sejmu zawiera listy z kandydatami na posłów. Ich nazwiska będą na szarym tle. Każda lista ma podany w tytule numer i nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego. Może też mieć znak graficzny komitetu.

Znajdź listę kandydatów, na którą chcesz głosować. Postaw znak "X" w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na tej liście. Jeśli postawisz znak "X" na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie postawisz go wcale, twój głos będzie nieważny.

Nazwiska na karcie do głosowania w wyborach do Senatu będą na żółtym tle. Pod nazwiskiem kandydata na senatora będzie nazwa lub skrót nazwy jego komitetu wyborczego. Obok może być znak graficzny komitetu.

Postaw znak "X" wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata. Jeśli postawisz znak "X" na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie postawisz go wcale, twój głos będzie nieważny.

Referendum. Polacy odpowiedzą na cztery pytania

Na karcie do głosowania w referendum znajdą się cztery pytania na białym tle. Odpowiedź na poszczególne pytania, stawiając znak "X" przy odpowiedzi "Tak" lub "Nie". Jeżeli przy odpowiedzi na pytanie postawisz znak "X" w obu kratkach albo nie postawisz go wcale, twoja odpowiedź będzie nieważna.

Pamiętaj, że znak "X" to conajmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Informacje, w jaki sposób oddać głos, znajdziesz na dole karty do głosowania.

Cisza wyborcza i referendalna. Czego nie wolno robić?

Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00. Cisza wyborcza i referendalna zaczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej i kampanii referendalnej. Chodzi o publiczne zachęcanie lub nakłanianie do głosowania w określony sposób.

W trakcie ciszy wyborczej i referendalnej nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych i referendalnych. Dotyczy to również internetu.

Zabroniona jest także agitacja wyborcza i referendalna w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje. Nie wolno m.in. eksponować napisów i znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie ciszy wyborczej i referendalnej grozi grzywna.

W trakcie ciszy wyborczej i referendalnej nie można podawać wyników sondaży. Za złamanie tego zakazu grozi grzywna od 500 tys. zł do nawet 1 mln zł. Jeśli jesteś świadkiem łamania ciszy wyborczej, zgłoś to policji.