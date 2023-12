Strzelanina we Wrocławiu. Policyjna obława zakończona

Jak poinformował portal Onet.pl, funkcjonariusze policji ujęli Maksymiliana Faściszewskiego, podejrzanego o postrzelenie policjantów. Mężczyzna został zatrzymany na ul. Kanałowej, niedaleko Stadionu Olimpijskiego.

Do tragicznych wydarzeń doszło w piątek ok. godz. 23:00 na ul. Sudeckiej we Wrocławiu. Według relacji portalu Wrocław24.pl, uzbrojony mężczyzna postrzelił dwóch funkcjonariuszy policji. Policjanci z ranami postrzałowymi głowy zostali przetransportowani do szpitala w stanie krytycznym.

Co wydarzyło się we Wrocławiu?

Polska Agencja Prasowa podała, że policjanci przewozili celem osadzenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych osobę poszukiwaną do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Do postrzelenia doszło w nieoznakowanym radiowozie. Świadkiem strzelaniny był jeden z przechodniów.

Według nieoficjalnych doniesień Onetu, po zatrzymaniu, Maksymilian Faściszewski nie został przeszukany. "Był jedynie spięty kajdankami z przodu. W pewnym momencie, na Sudeckiej, jakieś kilkaset metrów od komisariatu, wyjął broń i oddał do siedzących na przednich fotelach funkcjonariuszy dwa strzały w głowę z tzw. przyłożenia. To nie był żaden profesjonalny pistolet, raczej broń czarnoprochowa" – czytamy.

Obława we Wrocławiu zakończona

We Wrocławiu i w sąsiednich powiatach prowadzona była policyjna obława na napastnika. Komendant Główny Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 100 tys. złotych za pomoc w ujęciu sprawcy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w tej sprawie. "Maksymilian Faściszewski poszukiwany jest listem gończym za różne przestępstwa, może być uzbrojony i niebezpieczny. Wszystkie osoby, które widziały bądź mają wiedzę na temat jego aktualnego miejsca pobytu, proszone są o kontakt na numer alarmowy 112 lub z najbliższą jednostką policji" – pisała w komunikacie wrocławska policja i opublikowała wizerunek podejrzanego.

Do Wrocławia, w trybie pilnym, przyjechał Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk.