Polskie Nagrania ponownie w rękach państwa? "Transakcja ma być sfinalizowana"

"Puls Biznesu" już we wrześniu informował, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce odkupić od Warner Music Poland (WMP) firmę fonograficzną Polskie Nagrania (PN). Wówczas strony po raz pierwszy siadły do stołu negocjacyjnego. "Decydujące spotkanie w tej sprawie odbyło się kilka dni temu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Piotr Kabaj, prezes i dyrektor generalny WMP, rozmawiał ze ścisłym kierownictwem resortu i strony doszły do porozumienia w kluczowych kwestiach dotyczących sprzedaży PN" – wynika z nieoficjalnych informacji "PB".

– Szanse na to, że uda się odkupić firmę od Warner Music Poland, są bardzo duże. Najważniejsza rzecz, czyli wartość transakcji, została już przez obie strony ustalona – powiedział "PB" wiceminister kultury Paweł Lewandowski.

Według informacji „PB”, ministerstwo miałoby wydać na zakup PN ponad 20 mln zł. Resort zarezerwował pieniądze na zakup PN w tegorocznym budżecie, ponieważ wiedział, że będzie miał w nim „pewną nadwyżkę”. Nie będzie jej natomiast w przyszłym roku, co oznacza, że to ostatni dzwonek na zakup fonograficznej firmy.

W styczniu 2015 r. syndyk upadłych Polskich Nagrań sprzedał WMP firmę wraz z prawami producenckimi do blisko 40 tys. nagrań (muzyka poważna, jazzowa, rozrywkowa, słuchowiska i bajki dla dzieci). Wartość transakcji wyniosła 8,1 mln zł (100 tys. więcej niż cena wywoławcza).