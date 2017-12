Kościół w Szwecji: Jezus neutralny płciowo. "Nie chcieliśmy decydować o płci małego dziecka"

„Hen” w języku szwedzkim stanowi zaimek, który wskazuje na rodzaj nijaki. To właśnie tego słowa lokalny kościół w Västerås użył przy zapraszaniu wiernych na uroczystości związane z Wigilią Bożego Narodzenia.

– Nie chcieliśmy od razu decydować o płci małego dziecka – tłumaczyła Susann Senter, wikariusz rzeczonej parafii. Senter stwierdziła, że użycie takiego zwrotu jest częścią kampanii Kościoła na rzecz równego traktowania płci.

Dla Szwedów Bóg już nie jest „Panem”

Warto dodać, że wcześniej podobny zabieg szwedzki Kościół zastosował wobec samego Boga, zachęcając kapłanów, aby Stwórcę określać "neutralnie płciowo" i rezygnować z takich określeń jak „Pan”.

– Rozmawiamy o Jezusie Chrystusie i w kilku miejscach zmieniliśmy nazwę tak, by nie nazywać go "On" tylko "Bóg" – tłumaczyła rzeczniczka prasowa Sofia Pedersen Videke dla "The Telegraph." – Teraz mamy modlitwy, które są bardziej neutralne płciowo – dodaje. Kobieta powiedziała także, że żaden z kapłanów "nie miał obiekcji dotyczących zmian w języku".