Wywiad Tuska dla TVP, TVN i Polsatu. Rachoń: Zgłosiłem chęć udziału TV Republika

Wywiad z Donaldem Tuskiem ma zostać wyemitowany na żywo o godz. 20. "Rozmowę poprowadzą Anita Werner z TVN, Marek Czyż z TVP oraz Piotr Witwicki z Polsatu. Będzie to pierwszy telewizyjny wywiad Donalda Tuska od wyborów 15 października" – opisują Wirtualne Media.

Tymczasem Michał Rachoń z Telewizji Republika poinformował, że zwrócił się do Centrum Informacyjnego Rządu, aby i ta stacja mogła brać udział w wywiadzie. "Niestety od godziny 12 jedyna informacja jaką uzyskaliśmy to to, że szef CIR skontaktuje się ze stacją jeśli będzie zainteresowany. Cierpliwie czekamy gotowi do przeprowadzenia wywiadu razem z konkurującym z nami stacjami" – napisał dziennikarz.

Niebywały sukces Telewizji Republika. Drugi wynik w Polsce

W czwartek w sieci pojawił się autopromocyjny spot Telewizji Republika. Występują w nim wszystkie największe gwiazdy stacji, które jeszcze do niedawna można było zobaczyć na antenie Telewizji Polskiej. W krótkim wideo promowany jest m.in. program "Jedziemy!" Michała Rachonia czy serwis informacyjny "Dzisiaj" z Danutą Holecką.

Od czasu przejęcia Telewizji Polskiej przez nową władzę, stacja Tomasza Sakiewicza nieustannie notuje wzrosty oglądalności.

"Średnia minutowa widownia TV Republika od 20 grudnia 2023 roku do 9 stycznia 2024 roku wyniosła 185 tys. osób. Przełożyło się to na 2,92 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 1,43 proc. w grupie 16-49 oraz 1,71 proc. w grupie 16-59" – wynika z danych Nielsen Audience Measurement, które portal Wirtualne Media opublikował w piątek.

Tym samym stacja uplanowała się na drugim miejscu w rankingu kanałów newsowych, wygrywając m.in. z Polsatem News. Wyższy udział w 4+ zanotował tylko kanał TVN24 (7,06 proc.). Na trzecim miejscu znalazł się Polsat News, a kolejne miejsca przypadły Wydarzeniom 24 i TVP Info.

