Wielka polska inwestycja zagrożona. "Powstała organizacja finansowana z Niemiec"

Polska realizuje budowę Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu. W lipcu ubiegłego roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podpisał z belgijsko-katarskim konsorcjum przedwstępną umowę dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Ministerstwo Infrastruktury zaznacza, że inwestycja zabezpieczy pod kątem przeładunkowym region Europy Centralnej i Południowej, a to dla Polski "niezwykłe wyzwanie i szansa".

Tymczasem projekt nie podoba się Niemcom. Portal Business Insider opisywał w ubiegłym roku argumenty, jakimi posługują się nasi zachodni sąsiedzi, aby uzasadnić sprzeciw wobec polskiej inwestycji. Sam serwis zauważa, że "niemieckie wybrzeże w przygranicznym landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie wygląda wręcz idyllicznie", ale "jest na horyzoncie miejsce, nad którym dominują dźwigi, podnośniki i inne wielkie instalacje przemysłowe. To Świnoujście. Szybko rozwijające się polskie miasto portowe".

Jaki: Niemcy stracą miliardy

– Chcecie zarabiać więcej i gonić Zachód? Musimy mieć własne duże inwestycje. Polacy budują port w Świnoujściu i zapowiedzieli udrożnienie rzek i inwestycje na 60 mld złotych, by zarabiać na transporcie towarów z północy na południe Europy – mówi Patryk Jaki.

Polityk Suwerennej Polski dodaje, że to wielki plan na budowanie bogactwa Polaków na pokolenia. – Wiadomo jednak, że jeżeli to zrobimy, miliardy stracą Niemcy. Towary przewożone na trasie Skandynawia – południe Europy płyną morzem do Niemiec, a z tamtejszych portów koleją czy rzeką Łabą w kierunku południowym. Transport rzeczny był kiedyś w Polsce potęgą. Już wtedy spływ rzeczny znacznie utrudniali Krzyżacy – mówił europoseł.

Jaki kontynuuje, że obecnie z roku na rok przeładunki na polskich portach rosną. W 2022 roku wzrosły o 18 proc. rok do roku do największej w historii wielkości 133 mln ton. Jego zdaniem dzięki budowie portu kontenerowego i nowego podejścia do Świnoujścia w ciągu sześciu, siedmiu lat port byłby poważna konkurencją dla Hamburga.

Niemiecki lobbing

– Spójrzcie na tę mapę. Pytanie za sto punktów, kto zyskuje gdy Polacy i Czesi nie transportują Odrą? Wiadomo. Niemiecka europoseł pani Neumann już dwa lata temu opowiadała w wywiadzie o tajnych spotkaniach z przeciwnikami tej inwestycji, bo chcą ją zablokować, aby Polacy nie bogacili się kosztem Niemców. No i znalazła. To rząd Tuska – stwierdził Jaki.

Jak dodaje, nowy wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski od Szymona Hołowni już rozpoczął pracę nad utworzeniem Parku Narodowego Dolina Odry, który zablokuje polską inwestycję. – Powstała organizacja pozarządowa finansowana przez Niemców, a nawet zespół parlamentarny założony przez posłów KO i Lewicy. Utworzenie tego parku w Polsce postuluje ekologiczny lobbing finansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. Sami powiedzcie, opłacało się Niemcom inwestować w Tuska? Niemiecki plan jest niezmienny od wieków, Polacy mają być biedni, ulegli i na telefon, ale zastanówcie się czy takiej właśnie Polski chcecie? – mówi na nagraniu.

