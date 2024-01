Mariusz Kamiński przewieziony na SOR w cywilnym szpitalu

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza", która twierdzi, że w poniedziałek popołudniu Mariusz Kamiński został przewieziony na SOR w radomskim szpitalu. Jak ustaliła gazeta, powodem hospitalizacji był niski poziom cukru we krwi oraz niskie tętno. Objawy zostały wywołane przez głodówkę, jaką od początku odbywania kary prowadził były szef CBA.

Stan polityka ma być stabilny. Wbrew informacjom, które pojawiły się w mediach społecznościowych nie doszło do zatrzymania krążenia ani reanimacji. W tej chwili nie ma decyzji, czy polityk pozostanie w radomskim szpitalu, czy zostanie odesłany z powrotem do więzienia.

Informacjom o stanie zdrowia polityka "GW" przeczy wpis, jaki pojawił się na profilu Komitet Obrony Więźniów Politycznych w serwisie X. Jak czytamy: "w związku z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia Minister Mariusz Kamiński został przewieziony do szpitala w Radomiu. Jego stan jest poważny, bliscy Ministra czekają na informacje od lekarza. Obecnie trwają badania".

Kamiński jest przewlekle chory

W poniedziałek syn Kamińskiego Kacper ujawnił, że jego ojciec cierpi na cukrzycę. – Mój ojciec prowadzi w tej chwili wykańczający protest głodowy. Na razie ten stan nie jest jeszcze najgorszy, chociaż ma on m.in. cukrzycę – powiedział syn Kacper Kamiński na antenie telewizji wPolsce.pl.

– Są różne opinie lekarskie. Jedna mówi, że stan zdrowia zagraża życiu, a druga, że ten stan jest dobry. (...) Do końca tego nie wiemy – oznajmił Kacper Kamiński. – Obawiamy się jako rodzina. Jest to dla nas traumatyczne przeżycie – dodał.

Mariusz Kamiński przebywa w więzieniu w Radomiu, a Maciej Wąsik w zakładzie karnym w Przytułach Starych koło Ostrołęki. Byli szefowie CBA zostali w grudniu 2023 r. skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (po wyroku nieprawomocnym).

Przypomnijmy, że w rozmowie z "Super Expressem" prezydent Andrzej Duda zapowiedział ponowne ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. – Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię – oświadczył.

