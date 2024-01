Bodnar cofnął wniosek Ziobry. Chodzi o procedurę "zmiany płci"

"W dniu 29 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny Pan Adam Bodnar cofnął wniosek o podjęcie uchwały o charakterze abstrakcyjnym przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w przedmiocie zagadnienia prawnego odnoszącego się do kręgu osób uczestniczących w procedurze uzgodnienia płci, złożony przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro" – przekazała Prokuratura Krajowa.

"W ocenie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara skierowanie tego wniosku miało utrudnić przeprowadzenie powyższej procedury. Planowano to osiągnąć poprzez udział w tym postępowaniu dodatkowych podmiotów, m.in. dzieci osób starających się o uzgodnienie płci, co mogłoby prowadzić do naruszenia ich praw" – podano w komunikacie.

"W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego nie występują rozbieżności co do wykładni przepisów prawa będących podstawą do orzekania w sprawach o ustalenie płci metrykalnej. W postępowaniu tym bierną legitymację procesową mają jedynie rodzice osoby ubiegającej się o zmianę płci, a w przypadku gdy nie żyją, kurator ustanowiony przez Sąd" – czytamy.

Jak zaznaczono, podobny pogląd wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich.

Polacy za zakazem "zmiany płci" u niepełnoletnich

We wrześniu 2022 r. minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył do Sądu Najwyższego wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego współuczestnictwa jednolitego odnośnie kręgu osób pozwanych w postępowaniach w sprawach o uzgodnienie płci.

Z badania pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl wynika, że zakaz zmiany płci u osób niepełnoletnich popiera aż 69 proc. badanych, z czego aż 50 proc. wskazało wariant zdecydowanego sprzeciwu. Dopuszczalność prawną tranzycji u dzieci i młodzieży poparło 12 proc. respondentów ("zdecydowanie tak" odpowiedziało 4 proc. pytanych). 19 proc. uczestników badania odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawie.

