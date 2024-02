Czarnek nie wytrzymał: To wstyd, że ta kobieta jest wiceministrem

Wiceminister edukacji Joanna Mucha wyraziła pogląd, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego nie ma sensu, ponieważ z powodu kryzysu klimatycznego ruch lotniczy będzie malał. Na słowa Muchy zareagował na platformie X poseł PiS Przemysław Czarnek. Polityk nie oszczędziła jej ostrej krytyki.

Czarnek do Joanny Muchy: Wiceminister edukacji musi mieć odrobinę wiedzy

"To jest wstyd, że ta kobieta jest wiceministrem edukacji. Bo kto jak kto, ale odrobinę wiedzy wiceminister edukacji musi mieć. Także na temat CPK" – zaczął swój wpis były szef MEiN.

Po tych słowach przeszedł do wyjaśnienia, czym w rzeczywistości jest Port, którego budowa stoi obecnie pod znakiem zapytania. Jak podkreślił, to nie tylko centrum połączeń z całym światem dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, nie tylko szybka nowoczesna kolei skomunikowana z CPK ze wszystkich stron Polski, ale przede wszystkim grube miliardy rocznie do polskiego budżetu z tytułu odpraw towarów z całego świata.

"Pani Minister, słyszy Pani? Do POLSKIEGO BUDŻETU. Nie do niemieckiego" – podsumował Czarnek, wieńcząc swój wpis hasztagiem #KoalicjaOszustów.

twitter

Mucha przeciwko budowie CPK: To nie ma sensu

Wypowiedz do której nawiązał były minister edukacji padła w środę w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Zapytana, czy CPK powstanie, Joanna Mucha odparła: "To zostanie poprzedzone głęboką dyskusją z ekspertami".

– Moje stanowisko, które wielokrotnie wyrażałam, jest takie, że port w Modlinie powinien zostać rozbudowany. Powinniśmy zbudować bardzo dobre i szybkie połączenie między Warszawą a Modlinem, że powinniśmy zbudować te szprychy, żeby koleje dużych prędkości były dla Polaków dostępne. Natomiast budowa portu w Baranowie, w czasie kryzysu klimatycznego, gdzie ten ruch lotniczy będzie coraz mniejszy a nie większy, w moim przekonaniu jest po prostu bez sensu. Mam takie wrażenie, że większość osób z koalicji rządzącej mniej więcej w tym samym kierunku zmierza w kwestii CPK. Ale to jest jeszcze dyskusja ekspertów, dyskusja osób, które zajmują się bezpieczeństwem – wyjaśniła.

Czytaj też:

Horała wypunktował Tuska ws. CPK. "Jak zwykle manipuluje"Czytaj też:

Czarnek ostro o koalicji rządzącej. „Mamy najazd dzikusów!”