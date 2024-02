Bosak kandydatem na prezydenta. Najpierw potrzebuje nominacji partii

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku. Jednak już teraz trwa dyskusja o potencjalnych kandydatach. Chęć ubiegania się o najwyższy urząd w państwie potwierdził w Radiu Plus wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. – Będą prawdopodobnie prawybory w Konfederacji na kandydata na prezydenta. Ja w nich wystartuję, ponieważ jestem liderem Ruchu Narodowego, jednej z trzech partii, które tworzą Konfederację – zapowiedział szef Ruchu Narodowego.

Bosak zapytany o to, czy jego marzeniem jest prezydentura, odparł: – Moje marzenie to służyć Polakom na tym stanowisku, na którym mnie ta polityka postawi. W tej chwili jestem wicemarszałkiem Sejmu, jednym z liderów Konfederacji.

– Jeżeli nasi wyborcy zdecydują, że to ja mam być kandydatem, to nim będę. Jeżeli zdecydują, że będzie ktoś inny, będę go wspierał – zapewnił Bosak.

Przypomnijmy, że polityk brał już udział w wyborach prezydenckich w 2020 r. W pierwszej turze zajął czwarte miejsce, uzyskując 6,78 proc. głosów.

Sensacyjny sondaż. Kandydat PiS nie wchodzi do drugiej tury

Sondaż przeprowadziła pracownia IBRIS na zlecenie Radia Zet. Z badań wynika, że największe szanse na zwycięstwo mają Rafał Trzaskowski oraz Szymon Hołownia.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej cieszy się obecnie poparciem na poziomie 28,3 proc., tymczasem lider Polski 2050 może liczyć na 24 proc. głosów.

O wiele gorzej wypada natomiast kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Formacja Kaczyńskiego nie ogłosiła jeszcze, kogo wystawi w wyborach, ale w sondażu założono, że będzie to Tobiasz Bocheński – kandydat PiS w wyborach warszawskich. Polityk może obecnie liczyć w ogólnopolskim wyścigu na 16,1 proc.

Co zaskakujące w sondażu nie uwzględniono ani kandydata Konfederacji, ani Lewicy. Nie ma też w nich reprezentanta PSL (Hołownia w sondażu reprezentuje stricte Polskę 2050, a nie Trzecią Drogę jako całość).

Czytaj też:

Bosak o CPK: Tusk mięknie. Eksperci tak bezlitośnie punktują rząd, że nie ma co zbieraćCzytaj też:

Kto kandydatem Konfederacji na prezydenta? Rozbrajająca szczerość Mentzena