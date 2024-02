Szykuje się burzliwe posiedzenie Sejmu. "Będzie zrealizowane porozumienie koalicji"

W Sejmie są już projekty ustaw autorstwa Lewicy i Koalicji Obywatelskiej dotyczące zmiany prawa do przerywania ciąży. Projekt KO przewiduje możliwość aborcji do 12. tygodnia ciąży. Trzecia Droga proponuje powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. i przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum.

W Polsce aborcja jest obecnie możliwa w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).

W 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Wyrok TK wywołał falę protestów, które zapoczątkował Strajk Kobiet pod przywództwem Marty Lempart.

Zgorzelski: Debata aborcyjna na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Trzecia Droga) był pytany w niedzielę w TVN24 o to, dlaczego marszałek Szymon Hołownia nie przedstawił jeszcze do pierwszego czytania żadnego ze złożonych dotychczas projektów aborcyjnych. Zgorzelski odpowiedział, że czekano na komplet dokumentów.

– Teraz mamy co prawda komplet dokumentów, projekt Koalicji Obywatelskiej wymaga jeszcze pewnego uzupełnienia – stwierdził. Zwrócił jednocześnie uwagę, że Lewica złożyła swój projekt zaraz po wyborach, ale potem dodano autopoprawkę i uzupełniano dokumenty.

– Zgorzelski przekazał, że "jest propozycja, żeby przedstawić wszystkie projekty". – Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie zrealizowane porozumienie koalicyjne, że wszystkie projekty złożone przez ugrupowania polityczne, co do których nie umawialiśmy się w koalicyjnym porozumieniu, będą przedstawione na Sejmie i skierowane do Komisji Nadzwyczajnej – zapowiedział Zgorzelski.



Według informacji dostępnych na stronie internetowej Sejmu najbliższe posiedzenie izby zaplanowane jest w dniach 6,7 i 8 marca.

