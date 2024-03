"Drogie miękkiszony". Kowalski ma propozycję dla PO

Podczas piątkowych obrad Sejmu posłowie wysłuchali informacji rządu na temat możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich. Chodzi o rzekome zaniechania, które doprowadziły do utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 4,7 mld euro.

Sejm o Krajowym Planie Odbudowy

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha uznał tu za w pełni zasadne, aby sprawą zajęła się "niezależna i wolna od polityki prokuratura".

Z kolei minister ds. UE Adam Szłapka zarzucił poprzedniemu rządowi, że nie złożył wniosku zarówno o zaliczkę, jak i KPO. Przekonywał, że środowisko Zbigniewa Ziobry celowo blokowało zmiany prawne, które doprowadziłyby do odblokowania środków.

Jabłoński do PO: Wy byliście chorzy z nienawiści do Polski

Zarzuty te spotkały się z ostrą ripostą polityków Zjednoczonej Prawicy. Głos w sprawie zabrał m.in. były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Zarzucił on politykom obecnej ekipy rządzącej, że o "praworządność" w Polsce walczyli razem z ludźmi, którzy sami brali łapówki od państw arabskich. Przypomniał też jak europosłowie KO domagali się ukarania Polski, popierając różnego rodzaju rezolucje. Współpracowali przy tym – jak zauważył – z osobami będącymi sojusznikami Putina.

– Ta wasza putinada na tym właśnie polegała, aby zawsze, każdego dnia, za każdą cenę szkodzić Polsce, bo nie mieliście nad Polską władzy – zwrócił się Jabłoński do polityków ugrupowań rządzących. Jak dodał, pieniądze miały trafiać, ale tylko do Platformy.

Poseł PiS przypomniał wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który swego czasu zapowiedział, że jeśli PO wróci do władzy, pieniądze zostaną odblokowane. – I to się potwierdza. Zmiana partyjna a nie prawna – podkreślił.

– Nie mogliście się pogodzić z tym, że straciliście władzę, że Polacy wam ją odebrali w 2015 roku, więc postanowiliście Polaków ukarać za to – stwierdził były wiceszef MSZ.

Jabłoński przypomniał, że średnio co dwa-trzy miesiące była rezolucja przeciwko Polsce. – To jest coś więcej niż zwykła walka polityczna. To jest jakaś obsesja, choroba, wy byliście chorzy z nienawiści do Polski, bo tej Polski nie kontrolowaliście. A dzisiaj chwilowo udajecie, że tę Polskę kochacie, ale kochacie tylko swoją władzę i swoją partię – podkreślił.

Kowalski chce powołania komisji śledczej ds. KPO

Z kolei Janusz Kowalski z Suwerennej Polski zaproponował powołanie sejmowej komisji śledczej ds. KPO i wezwanie przed nią Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego.

– Chcecie rozliczyć KPO? To powołajmy nawet dzisiaj komisję śledczą, przed którą wezwiemy Rafała Trzaskowskiego, który namawiał Ursulę von der Leyen do sankcji. Wezwiemy wszystkich waszych europosłów, którzy gardłowali, żeby nie wypłacać KPO. Wezwiemy Donalda Tuska, który płaci za KPO polską suwerennością, wpuszczając migrantów – powiedział, po czym dodał: "Powołajmy komisję śledczą drogie miękkiszony z Platformy Obywatelskiej".

