Sektor bankowy z olbrzymim zyskiem. Banki zgarnęły fortunę

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 7,31 mld zł w okresie styczeń-luty i zwiększył się o 19,1 proc. r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po styczniu br. zysk netto sektora wynosił 3,71 mld zł. To już kolejna informacja o tak wysokich zarobkach sektora bankowego.

Przychody odsetkowe w okresie dwóch miesięcy br. wyniosły 27,98 mld zł (wzrost o 3,3 proc. r/r), zaś koszty odsetkowe – 10,96 mld zł (spadek o 6,8 proc. r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 8,5 proc. r/r do 4,3 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 5,3 proc. r/r do 1,02 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-lutym br. wzrosły o 9,2 proc. r/r do 9,29 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 1,15 mld zł w okresie styczeń-luty 2024 r. (spadek o 9,8 proc. r/r), podał także bank centralny.

Postępowanie wobec 6 instytucji

W lutym UOKiK wszczął 6 postępowań wobec Alior Banku, Banku Handlowego, Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), Pekao, PKO Banku Polskiego oraz Plus Banku.

Zarzuty dotyczą reakcji banków w sytuacji zgłoszenia przez konsumentów nieautoryzowanych transakcji. Najczęściej dochodzi do nich wskutek cyberataków, np. wyłudzenia przez oszustów haseł do bankowości elektronicznej i mobilnej, kodów do autoryzacji przelewów, danych z karty.

Zgodnie z prawem, banki mają obowiązek zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji lub przywrócenia rachunku do stanu sprzed wystąpienia takiej transakcji – do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. Wyjątkiem są dwie sytuacje: zgłoszenie konsumenta nastąpiło później niż 13 miesięcy po transakcji lub istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa ze strony konsumenta, o czym bank zawiadomił policję lub prokuraturę, podano.

