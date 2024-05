Sezon na grilla

Wspólne posiłki na łonie natury są bardzo przyjemne, a także zdrowe. Spacerując, jeżdżąc na rowerze, możemy zbierać świeże zioła. Młode listki pokrzywy zawierają o wiele więcej wartości prozdrowotnych niż susz, zawierają witaminę C, która wspiera odporność organizmu, reguluje metabolizm, co wspomaga odchudzanie. Pokrzywa wykazuje również właściwości przeciwbólowe w schorzeniach reumatoidalnych. Herbatka z młodych pędów jest doskonała na ciepło i na zimno. We wspieraniu detoksu organizmu doskonale sprawdzą się młode liście brzozy, zebrane teraz i zaparzone wspomogą pracę nerek, zadziałają napotnie w razie przeziębienia, poprawią przemianę materii i odtrują nasz układ krwionośny.

Po każdym spacerze, wysiłku fizycznym nie zapominajmy o naładowaniu baterii. Nawet najwięksi zwolennicy wiosennego odchudzania nie powinni pomijać posiłków. Grillowanie na świeżym powietrzu to doskonały posiłek dla wszystkich wegetarian i mięsożerców, bo grillować możemy prawie wszystko – wystarczy grill elektryczny w domu, jeśli nie mamy innej możliwości, albo tradycyjny na zewnątrz.