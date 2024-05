Oberwanie chmury w Gnieźnie. Wiceminister: Powiecie rolnikom, że to eko-bzdura?

Z powodu bardzo trudnych warunków atmosferycznych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwo rozesłało alert do mieszkańców pięciu polskich województw. "Uwaga! Dziś (20.05) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" – brzmi alert RCB. Trafił on do osób znajdujących się w województwie podlaskim, małopolskim oraz w niektórych powiatach województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. W związku z burzami możliwe są przerwy w dostawie prądu oraz podtopienia.

Przed południem załamanie pogody nastąpiło w Gnieźnie. Na miasto spadła burza z gradem, która doprowadziła do silnego zalania wielu ulic. "Niektóre ulice są kompletnie zalane i pokryte również warstwą gradu, którego średnica osiągała co najmniej 2-3 cm. Według danych z lokalnych prywatnych stacji meteorologicznych, w centrum miasta mogło spaść nawet ok. 60-80 mm deszczu" – poinformowali Polscy Łowcy Burz. W sieci można znaleźć liczne zdjęcia i nagrania ukazujące skalę zjawiska.

MSWiA podaje, że strażacy otrzymali 320 zgłoszeń związanych z gwałtownymi opadami deszczu i burzami, najwięcej w Wielkopolsce. Resort apeluje o zachowanie ostrożności

Odnosząc się do oberwania chmury nad Gnieznem, wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała dowodzi, że to efekt ocieplania się klimatu. "Gniezno pod wodą. Dla tych, którzy twierdzą, że ziemia jest płaska i nie ma zmian klimatu. Albo coś zrobimy, albo coraz częściej będziemy świadkami takich anomalii. Powiecie rolnikom, że to eko bzdura? Czy że trzeba się było ubezpieczyć?" – pyta polityk. To nawiązanie do sławnych słów Włodzimierza Cimoszewicza, wypowiedzianych do poszkodowanych w tzw. powodzi tysiąclecia.

