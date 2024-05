Polska da gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie. Ruszają negocjacje

– Ukraina i Polska rozpoczynają rozmowy dotyczące dwustronnego porozumienia o gwarancjach bezpieczeństwa – poinformował piątek przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk po rozmowach z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Przebywa ona obecnie z roboczą wizytą w Kijowie.

– Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w historii naszych stosunków, ponieważ dziś rozpoczynamy oficjalne negocjacje w sprawie tekstu umowy o gwarancjach bezpieczeństwa między Ukrainą a Polską – powiedział ukraiński polityk. Stefanczuk przekonuje, że obu stronom zależy na tym, aby "to porozumienie było jak najbardziej ambitne".

Putin gotowy na pokój?

Władimir Putin chce zawieszenia broni na obecnych liniach frontu na Ukrainie – podaje w piątek Reuters, powołując się na pięć źródeł bliskich prezydentowi Rosji.

Według tych doniesień Putin jest gotowy przerwać trzeci rok wojny z Ukrainą i zawrzeć rozejm, pod warunkiem zachowania kontroli nad podbitymi terytoriami.

W ocenie rozmówców Reutersa prezydent Rosji rozumie, że dalsza ofensywa będzie wymagała powtórzenia masowej mobilizacji, której pierwsza fala – jesienią 2022 r. – obniżyła notowania rządu i spowodowała ucieczkę za granicę setek tysięcy obywateli FR.

Dlatego, zdaniem źródeł agencji, Putin jest gotowy zakończyć wojnę, mimo że jej pierwotne cele – całkowite zajęcie terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie – pozostają niezrealizowane.

Macron: Putin nie jest gotowy na pokój

Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron twierdzi, że Władimir Putin nie jest gotowy na pokój w wojnie na Ukrainie. – Rosyjski przywódca Władimir Putin nadal, w trzecim roku wojny na Ukrainie, nie jest gotowy na pokój – uważa prezydent Francji Emmanuel Macron.

– Dla wszystkich na świecie jest to jasne. To on zdecydował się rozpocząć tę wojnę i nie jest gotowy na zawarcie pokoju – powiedział Macron i przypomniał, że Putin odrzucił jego propozycję zawarcie rozejmu na czas zbliżających się w Paryżu igrzysk olimpijskich.

