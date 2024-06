Prezydent wygłosi orędzie. Jego minister podał datę

Poinformował o tym w środę rano w mediach społecznościowych Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, kandydat w wyborach do europarlamentu.

Według zapowiedzi Kolarskiego Andrzej Duda w orędziu "będzie zachęcał Polki i Polaków do udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, odbywających się 9 czerwca". "Prezydent jest przekonany, że wysoka frekwencja daje silny mandat do skutecznego zabiegania o polskie sprawy w Unii Europejskiej" – napisał Kolarski na platformie X.

twitter

9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego

Do wyborów europejskich pozostało już tylko kilka dni. Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

W Polsce mandaty są rozdzielane pomiędzy 13 okręgów wyborczych. Kolejność ogólnopolskich komitetów wyborczych prezentuje się następująco:

KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe; KW Konfederacja Wolność i Niepodległość; KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie; KKW Koalicja Obywatelska; KW Polexit; KKW Lewica; KW Prawo i Sprawiedliwość.



Wiec PO w Warszawie. Tusk mobilizuje elektorat

Ostatnie sondaż wskazują, że dwie największe formacje – Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska – idą łeb w łeb, przy czym to PiS ma minimalną przewagę.

– Nawet jeśli nie zawsze jesteście zadowoleni ze mnie i moich ludzi, nie oddajcie im znowu kraju. Polska jest dla uczciwych, nie dla łajdaków, którzy sprzedaliby ojczyznę za 5 groszy – mówił premier Donald Tusk we wtorek podczas wiecu Platformy Obywatelskiej na placu Zamkowym w Warszawie.

Czytaj też:

Słaba frekwencja na wiecu Tuska. Daleko od rekordu