Powraca sprawa kwoty wolnej od podatku. Jest obietnica rządu

Zapytany w rozmowie z Tok FM, czy nawet jeśli Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu, rząd podniesie kwotę wolną do 60 000 zł, Drop odpowiedział: "Zamierzamy to zrobić do końca kadencji".

– Z pewnością to nie jest tanie, natomiast ponieważ było to zapowiadane, to my w tej kadencji planujemy i zrobimy tak, żeby to zostało wprowadzone. Natomiast zawsze wybór między różnymi celami – powiedział wiceminister.

Procedura nadmiernego deficytu

W kwietniu Ministerstwo Finansów poinformowało ISBnews, że zakłada, iż procedura nadmiernego deficytu zostanie otwarta wobec Polski, gdyż Komisja Europejska będzie do tego zobowiązana. Dlatego Ministerstwo Finansów jest już w roboczym dialogu z Komisją Europejską, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn przekroczenia przez Polskę progu 3% deficytu w relacji do PKB w 2023 r.

Minister finansów Andrzej Domański potwierdził później, że Komisja Europejska najprawdopodobniej otworzy wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu, i poinformował, że w trwających już rozmowach strona polska argumentuje, że przekroczenie unijnego limitu długu wynikało w szczególności z wydatków na obronę. Wczoraj wskazał, że uważa, iż wobec Polski procedura nadmiernego deficytu nie powinna być stosowana.

Komisja Europejska zapowiedziała publikację 19 czerwca br. raportów otwierających procedurę nadmiernego deficytu wobec państw członkowskich w oparciu o dane o deficycie w 2023 r.

Ile straci budżet państwa?

W połowie maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że rząd analizuje możliwość podwojenia kwoty wolnej od podatku, przy czym koszt jej podwyższenia do 60 tys. zł to 52,5 mld zł dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego (JST), które partycypują w tych wpływach.

W marcu premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd wróci do projektu podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł w przyszłym roku, zaś projekt ten wejdzie w życie na pewno wcześniej niż przed końcem obecnej kadencji.

